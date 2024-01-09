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美股最錢線/一月走勢受挫 只是漲多回跌

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數新的一年首周就收跌，結束今年「一月三連漲」的期望 ，但這並不意味著2024年股市不會走高。

「一月三連漲」是指年初表現積極的三個指標：聖誕行情、今年前五個交易日、1月全月股市都走高。歷史證明，當這三個時間範圍內美股都出現上漲時，股市將迎來走勢亮麗的一年。

然而，當前的事實是：聖誕行情未能產生正回報，而且今年前五個交易日也呈現下跌。因此，「一月三連漲」希望破滅。

但Carson Group LLC首席投資策略師迪垂克(Ryan Detrick)表示，年初股市的下跌讓投資人忽視了自去年10月底以來一直大漲的事實，一段時間的盤整和獲利回吐早就該到來了。

他說：「沒錯，股市在一年中最多頭之一的聖誕行情期間下跌，但重要的是要記住：史指在此期間也連續9周上漲。是2004年來最長的連漲周數，所以最終不得不做出一些讓步。」

迪垂克認為，最近股市的上漲顯示，即使不是整個第一季，市場也將在未來幾周經歷一段橫向盤整期。這將與總統任期相關的季節性一致，總統任期現已進入第4年，2024年大選即將到來。

他表示，「這可能意味著1月漲勢會暫停，甚至可能是整個第1季。我們在2023年最後兩個月經歷過歷史性的跳躍，所以某種類型的休息是完全正常的。此外，如果看看所有4年總統任期內的16季，就會發現選舉年的第1季往往是最弱的一個。」

對於股市整體而言，還需要考慮一個更大、更重要的因素，那就是經濟，這也是為何迪垂克認為今年「一月三連漲」的希望雖然破滅，但依舊看好美股的原因。

他表示，「雖然以歷史為依據，但這只是需要考慮的一部分。對我們來說，經濟基礎穩固很重要。今年的獲利應該會創下歷史新高，消費者仍然健康，製造業也表現良好。」（財經新聞組）

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