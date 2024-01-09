蘋果Vision Pro 2月2日上市

蘋果最新產品Vision Pro終於確定上市時間。（路透）

蘋果研發多時的混合實境頭盔Vision Pro將於2月2日在美國上市，並於1月19日開始接受預訂。

根據Vision Pro的產品頁面顯示，預訂將於太平洋時間19日下午5點開放。

該公司還表示，Vision Pro的驗光鏡片售價為149元，並且具有256 GB的儲存空間。

這款售價3500元的產品是針對Meta Quest頭盔進行挑戰。蘋果在2023年全球開發者大會上發表該產品。

蘋果執行長庫克在新聞稿中表示：「空間計算的時代已經到來。」這款頭盔配置蘋果公司的M2晶片 ，與蘋果電腦使用的晶片相同。

Vision Pro是蘋果自2015年推出Apple Watch以來的第一個新產品項目。分析師和專家預計這款頭盔最初不會帶來可觀的收入。瑞銀預計Vision Pro的收入可能約為14億元，對蘋果而言 是個「相對無關緊要」的金額。

Vision Pro擁有一個名為visionOS的新作業系統以及一個輸入系統，讓客戶可以用眼睛、手和聲音來控制。蘋果表示，許多生產力和創造力應用程式將與Vision Pro相容，包括微軟的Office套件和Salesforce的Slack。

蘋果希望透過這款新頭盔改變消費者體驗遊戲和影片內容的方式。該公司在新聞稿中寫道，用戶將能在「感覺有100英尺寬」的VR螢幕上觀看Apple TV+和眾多其他平台的影片。

此外，Jefferies分析師發布報告指出，1月第一周蘋果iPhone 在中國的銷量同比下降超過30%，而小米和華為等競爭對手的銷量雖持平，但「依然強勁」。

Jefferies分析師認為蘋果今年的中國iPhone銷量將出現兩位數下降，並補充指出「預計2024年蘋果在中國將面臨更大的收入壓力」。

蘋果公司今年開局不利，巴克萊銀行(Barclays)和Piper Sandler先後調降蘋果公司評級，其供應商富士康就第一季營收下降發出警告，以及報導指稱美國政府正在準備提起反壟斷訴訟。