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大潑冷水 美國長債殖利率全周勁升 就業火熱澆熄3月降息希望

編譯湯淑君／綜合外電
美國10年期和30年期公債殖利率一周來升幅為去年10月來最大。12月非農就業報告比預期強，給聯準會（Fed）最快3月開始降利率的市場預期大潑冷水。（路透）
美國10年期和30年期公債殖利率一周來升幅為去年10月來最大。12月非農就業報告比預期強，給聯準會（Fed）最快3月開始降利率的市場預期大潑冷水。（路透）

美國公債殖利率5日普遍收高，10年期和30年期公債殖利率全周升幅為去年10月來最大，因為美國非農就業報告比預期強，給聯準會（Fed）最快3月開始降利率的市場預期大潑冷水。

MarketWatch報導，美國2年期公債殖利率5日攀升不到1基點至4.389%，是去年12月19日來最高，全周升幅為14.1個基點。長債殖利率升幅更可觀，10年期美債殖利率5日躍升5.1個基點至4.041%，30年期殖利率同步上揚6.3個基點至4.199%。一周來10年期與30年期殖利率各躍增18.1個基點和17.9個基點，雙雙寫下10月20日以來最大周線升幅紀錄。

就業數據火熱 Fed降息時點恐延後

美國12月非農就業人口新增21.6萬人，且平均時薪月增0.4%、年增4.1%，全部高於市場預期。失業率持平在3.7%，未如預期攀升至3.8%。

最新就業數據顯示美國勞動市場仍強，促使市場交易員對Fed最快3月開始降息的展望起疑。

前紐約聯邦準備銀行總裁杜雷（Bill Dudley）接受彭博Surveillance訪問時表示，這份就業敎告顯示經濟仍強勁，Fed可能維持利率「更高、更久」，5月啟動降息的可能性比3月大。

杜雷說：「Fed不會急著降利率。經濟表現仍相當良好。」他認為3月降息機率即使估為50%還太高，「5月比較有可能」。

芝加哥經濟學教授暨前Fed理事克羅茲納（Randy Kroszner）也認為，12月強勁的就業數據顯示，「Fed顯然會等一陣子，才會開始降利率」。

摩根資產管理公司投資組合經理人米絲拉（Priya Misra）也表示，就業成長力道仍強，可能使Fed按兵不動更長一段時日。她說，假如非農就業新增人數僅10萬人或更低，可能就會觸動Fed警鈴，因為「那暗示工資成長將開始降下來，我認為那就是（Fed官員會說）升息的延遲效應終於顯現的時刻」，但現在時候未到。

不過，米絲拉指出，非農就業數據表面看來是很強，但在就業報告出爐90分鐘後發布的服務業指數顯然很弱，凸顯美國經濟成長已出現裂痕。她認為，面對較不明顯的諸多經濟疲態，Fed啟動降息的時點應提早而非推遲。

供應管理協會（ISM）12月非製造業指數從11月的52.7掉到50.6，仍高於象徵景氣榮枯分界的50，但遠不如市場預期的52.5。

殖利率 就業 降息

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