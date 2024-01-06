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股指收盤小漲 結束九周連漲

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數收盤小幅走高，在就業報告強於預期後，三大主要股指都結束9周連漲。

史指上漲8.56點或0.18%收4697.24點；那斯達克指數上漲13.77點或0.09%收1萬4524.07點。道瓊工業指數上漲25.77點或0.07%收3萬7466.11點。

三大股指10周來首次出現單周下跌，其中那指跌幅最大，達3.25%，這是9月以來最糟單周表現。史指和道指分別下跌1.52%和0.59%。

威瑞森、波音和家得寶的股價領漲道指，分別上漲2.11%、1.66%和1.28%。30支股票中有7支在交易時段上漲超過1%。

另一方面，聯合健康集團、寶鹼公司和沃爾瑪跌幅最大，分別下跌1.47%、0.85%和0.67%。

美國經濟12月新增就業機會遠超預期，非農業就業人數增加21.6萬人。《道瓊》調查的經濟學家預計增加17萬人。失業率穩定在3.7%，這是勞動力持續強勁的另一個跡象。

該報告推動美國公債殖利率飆升，指標10年期公債殖利率觸及4.103%的高點。

由於擔心以色列與哈馬斯的戰爭可能升級為區域衝突，油價本周收高。

西德州中質原油2月合約結算價為每桶73.81元，較過去一周上漲2.16元，漲幅約3%。布蘭特原油3月合約收在每桶78.76元，同期上漲1.72元，漲幅2.23%。

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