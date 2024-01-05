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美國債逾34兆元 史上新高

編譯潘勛／綜合報導
疫情加速政府舉債，美國國債已達34兆元新高。（路透）
疫情加速政府舉債，美國國債已達34兆元新高。（路透）

財政部2日報告指出，國債已逾34兆元，創下新高紀錄；美聯社報導，華府政治分裂嚴重，國債是兩黨關係緊張原因之一，接下來幾年勢必政、經挑戰重重；因為年度預算尚未就緒，一些政府機構可能關門。

共和黨國會議員與白宮去年6月達成協議，同意暫時調高國家債限，避免發生創紀錄的政府違約；協議生效到2025年1月。

國會預算辦公室(CBO)2020年1月估計，要到2029年國債才會超過34兆元。但2020年起發生新冠疫情，經濟體大多關閉，一連數年，國債成長超乎預期。在川普及拜登兩位總統治下，政府都大舉舉債，以穩定經濟，支撐國家復甦。但經濟回溫同時發生通貨膨脹，推高指標利率，於是政府要履行其債務，開支要變大得多。

全部國債包括政府借給自己的錢，因此大多數決策者仰賴大眾持有的國債總數，來評估政府的財力。大眾持有的國債總數較低，在26兆9000億元，約當國內生產總值。

國債顯然對美國經濟現在不造成負擔，投資人願把錢借給聯邦政府。這種借貸讓政府有錢做一些施政，不必調高稅率。

但國債按此再發展個數十年，可能讓國家安全及主要施政如社會安全及聯邦醫療保險(Medicare)置身險境。政府功能失常，例如再次發生債限攤牌，投資人擔憂國會議員無意償還美國國債，那就會引發金融風險。

國債總額換算相當美國每個國民都負債約10萬元，聽來不少，但目前總額顯然未損害經濟成長。

民主黨及共和黨都呼籲減少國債，但使用哪些手段來減，則莫衷一是。拜登政府一直在推向有錢人及大企業升稅，來減少預算赤字並為國內施政取得資金。拜登另增加國稅局的預算，讓國稅局去收未繳交的稅款，希望10年之間能減債數千億元。

共和黨國會議員則呼籲減少非國防的政府開支，取消一些「降通膨法」(Inflation Reduction Act)通過的潔淨能源抵稅額以及開支，另打算減少國稅局資金，進一步減稅，但兩者可能讓國債更為惡化。

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