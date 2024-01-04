供需失衡 2024油價難止跌

去年油價為3年來首度下跌，今年前景也不樂觀。（路透）

受原油供需失衡影響，投資 客對OPEC+平衡市場的能力越來越缺乏信心，2023年油價 創2020年來首次全年下跌。而跌勢在2024年伊始還沒結束。

根據最新數據，布倫特原油3日跌落每桶75元，WTI原油失守70元，均為12月中旬以來首見。

油價持續下跌，投資客對供需平衡越來越缺乏信心是主因。一方面，美國和非OPEC+成員原油產量成最大意外。美國石油 業者大力開採原油，上月原油周產量創歷史新高，達到每天1330萬桶，遠超過分析師預期。美國能源信息署(EIA)預計2024年美國原油產量將續創新高。

除美國外，巴西和圭亞那預計也將顯著增加原油產量。新增供應量對OPEC+構成挑戰，該組織最近承諾自願削減每天90萬桶產量以穩定油價。但市場對OPEC+能否充分落實減產以消除產能過剩存疑。

摩根大通亞洲能源和化學研究部門負責人Parsley Ong指出：「美國原油生產商對價格非常敏感，當OPEC+以減產提高油價時，美國的生產商會利用較高油價來增加產量。這樣反而會導致市場上原油供應增加，可能抵消OPEC+減產的效果。」

另一方面，雖然全球原油需求在逐步恢復，但增速正在放緩。國際能源署(IEA)預測2024年原油需求將增加每日110萬桶，不到2023年預期值的一半。

其次，市場投機行為加劇了油價波動，油價與市場供需基本面脫節。例如，2023年，包括對沖基金在內的資金管理者至少兩次在OPEC+會議前大量建立油價空頭部位；當OPEC+宣布減產後又大規模賣出。

至於原油跌勢是否會結束？商品資管公司Northern Trace Capital LLC投資長伍茲(Trevor Woods)認為：「2024年的原油市場依然存在很大的不確定性。原油市場在很大程度上依賴OPEC及其盟友的支持。如果OPEC達成的減產協議崩潰，那麼油價可能會暴跌。」