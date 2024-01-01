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2024展望╱經濟向前看 年底大選是最大變數

2024年美股 可望續保持漲勢

編譯劉忠勇／綜合報導
民眾在紐約證交所封關日趁著陽光拜訪金融區的銅牛。從歷史紀錄來看，美股2024年可望在動能和穩定基本面的支撐之下，繼續保持漲勢。（路透）
民眾在紐約證交所封關日趁著陽光拜訪金融區的銅牛。從歷史紀錄來看，美股2024年可望在動能和穩定基本面的支撐之下，繼續保持漲勢。（路透）

幾乎沒有人料到美國股市會在2023年大漲，但他們不僅錯了，而且錯得離譜。從歷史紀錄來看，美股2024年可望在動能穩定基本面的支撐之下，繼續保持漲勢。

標普500指數年終收關日收黑小跌0.3%，但一年來上漲24%，距離2022年1月創下的歷史收盤高峰僅差0.6%。道瓊工業指數2023年年上漲14%，史上首度突破3萬7000點大關，並在2023年最後幾個交易日刷新七次收盤水準。而在人工智慧（AI）和大型科技股的狂熱之下，那斯達克綜合指數2023年飆漲43%，創下2020年來最佳單年表現。

費城半導體指數指數漲勢更加狂妄，2023年大漲64.9%，創下2009年來最佳單年表現； 輝達（Nvidia）漲逾兩倍，成為首家市值突破1兆美元的的晶片公司；超微（AMD）以130%漲勢緊追在後，兩者均被視為AI的立即受惠者。台積電2023年漲近40%，在費半成份股漲幅表現中上。

聯準會（Fed）2023年以1980年代以來最快步調升息，地區性銀行危機讓矽谷銀行（SVB）倒閉，中東還爆發戰爭，美股卻繼續上漲。令人最感意外的是，美國公債殖利率上揚並未成為基金經理人的噩夢。美國10年期公債殖利率10月一度攀升至5%，僅短暫妨礙了美股漲勢。

而當公債殖利率回落，美股又引爆第二波反彈：美國10年期公債殖利率2023年收在3.860%，而2年期債券殖利率收在4.248%，雙雙創下2020年以來的最大單年跌幅。

Fed在12月中會議意外轉鴿，為美債年終漲勢又添臨門一腳。T Rowe Price的多元資產策略師莫瑞形容：「Fed轉鵨，真正讓投資人轉為樂觀。這意義重大且出乎意料。」

如今，從利率期貨反映來看，Fed和歐洲央行（ECB）各將實施六次各1碼（0.25個百分點）的降息，Fed「更長時間維持較高利率」的口號隨之走入歷史。

LPL Financial追溯至1950年數據發現，當標普500指數在某一年實現20%以上漲幅後，隔年平均可上漲10%，高於9.3%的年漲幅。且上漲機率達到80%，高於均值73%。

LPL Research看好標普500指數明年底漲至4850至4950，如果較低的利率支持更高的股價，企業獲利實現兩位數成長，且美國經濟免於衰退，標普500指數將上看5000以上，較2023年封關水準上漲近5%。

殖利率 美股 矽谷銀行

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