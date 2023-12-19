科技股行情難再復刻 這支擊敗97%同業的股票基金改押能源

今年績效跑贏97%同業的全球股票基金AMP Specialist International Share Fund認為，科技股今年的行情明年無法復刻，改押能源和醫療保健股。（美聯社）

全球股票基金AMP Specialist International Share Fund今年重押美國大型科技股，嘗到了甜頭，但該基金的投資 組合經理Trent Loi說，科技公司的獲利成長前景已被充分消化，同樣的行情明年不會再次上演，所以雖然還不打算減倉科技股，卻已開始押注能源和醫療保健股會成為明年的贏家。

根據彭博彙總數據，這支規模26億澳元（約17.4億美元）的基金2023年強漲18%，跑贏97%的同業。完敗市場其他個股的「美股七雄」，該基金均有涉獵，其中包括Meta Platforms、微軟和輝達 （Nvidia）。

Loi表示，2024年科技股最好的結局應該是持平，「它們應該不會對明年的回報產生那麼大的推動作用了。這也是一種輪動」。

聯準會最近轉鴿並未改變Loi的看法。他說，對潛在降息的樂觀情緒已經反映在大型科技股的表現，進一步的本益比擴張需要公司基本面發生重大變化。

根據Loi，能源股現在有望跑贏大盤，因計畫中的管道項目不足以及一系列交易活動料將推升油價 ，該基金持有Inpex、totalEnergies、埃克森美孚和殼牌，同時也看醫療保健股，預計減重概念股將上漲，它持有的是諾和諾德和禮來。Loi說，「許多製藥公司的估值仍然合理，獲利前景非常穩固」。