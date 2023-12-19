我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為改變「過動症」兒子命運 中國父母花20萬走線

辦護照重回疫前 最快6周取件 急件2~3周搞定

科技股行情難再復刻 這支擊敗97%同業的股票基金改押能源

編譯季晶晶／綜合外電
今年績效跑贏97%同業的全球股票基金AMP Specialist International Share Fund認為，科技股今年的行情明年無法復刻，改押能源和醫療保健股。（美聯社）
今年績效跑贏97%同業的全球股票基金AMP Specialist International Share Fund認為，科技股今年的行情明年無法復刻，改押能源和醫療保健股。（美聯社）

全球股票基金AMP Specialist International Share Fund今年重押美國大型科技股，嘗到了甜頭，但該基金的投資組合經理Trent Loi說，科技公司的獲利成長前景已被充分消化，同樣的行情明年不會再次上演，所以雖然還不打算減倉科技股，卻已開始押注能源和醫療保健股會成為明年的贏家。

根據彭博彙總數據，這支規模26億澳元（約17.4億美元）的基金2023年強漲18%，跑贏97%的同業。完敗市場其他個股的「美股七雄」，該基金均有涉獵，其中包括Meta Platforms、微軟和輝達（Nvidia）。  

Loi表示，2024年科技股最好的結局應該是持平，「它們應該不會對明年的回報產生那麼大的推動作用了。這也是一種輪動」。

聯準會最近轉鴿並未改變Loi的看法。他說，對潛在降息的樂觀情緒已經反映在大型科技股的表現，進一步的本益比擴張需要公司基本面發生重大變化。 

根據Loi，能源股現在有望跑贏大盤，因計畫中的管道項目不足以及一系列交易活動料將推升油價，該基金持有Inpex、totalEnergies、埃克森美孚和殼牌，同時也看醫療保健股，預計減重概念股將上漲，它持有的是諾和諾德和禮來。Loi說，「許多製藥公司的估值仍然合理，獲利前景非常穩固」。

油價 投資 輝達

上一則

這檔超夯ETF上周五狂吸金 單日湧入資金創驚人紀錄

延伸閱讀

這檔超夯ETF上周五狂吸金 單日湧入資金創驚人紀錄

這檔超夯ETF上周五狂吸金 單日湧入資金創驚人紀錄
史指收盤續揚 那指連漲八日

史指收盤續揚 那指連漲八日
蘋果、微軟等科技七巨頭 有望豐收

蘋果、微軟等科技七巨頭 有望豐收
鹹魚大翻身 女股神憑選股全壘打 2023績效可望勝富達

鹹魚大翻身 女股神憑選股全壘打 2023績效可望勝富達

熱門新聞

債市將聯準會釋出的「鴿派」訊息，解讀成Fed將全速降息。（路透）

債市投資人預期：聯準會將全速降息

2023-12-17 15:14
好市多執行長賈蘭提14日在財報法說會中說，上季共賣出價值1億美元的1英兩金條。（美聯社）

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

2023-12-15 06:28
前財政部長桑默斯。（路透）

Fed會急著降息、通膨終究是暫時的？桑默斯訪談全說了

2023-12-15 05:44
為安全起見，亞馬遜、沃爾瑪及目標百貨等美國零售巨擘已自願停售以兒童為行銷對象的水晶寶寶。（取材自推特）

亞馬遜、沃爾瑪等零售巨人 自願停售「水晶寶寶」

2023-12-13 13:52
巴隆周刊公布2024年最看好的十支股票名單，阿里巴巴、Google母公司Alphabet、「股神」巴菲特的波克夏公司，以及因新冠疫苗崛起的NioNTech（BNT）都上榜。圖／路透

巴隆2024十大選股名單：Alphabet、BNT、阿里入榜

2023-12-16 15:33
聯準會（Fed）主席鮑爾。（美聯社）

「鷹王」早露口風 3條件促Fed急轉鴿 但市場估3月降息卻是會錯意？

2023-12-14 06:18

超人氣

更多 >
受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求
怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生
南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為
賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了

賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了
貴兩 、三倍 這5樣東西別在機場買

貴兩 、三倍 這5樣東西別在機場買