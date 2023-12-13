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辦公室節日派對低調 規模縮小

編譯周芳苑／綜合12日電

在飽受通貨膨脹、升息諸多衝擊以及今年初裁員陰霾下，全美許多企業年底辦節日派對低調行事，甚至有人覺得，國際戰亂當前，不該歡樂。

有些公司過去花錢邀請喜劇演員到豪華晚宴、大肆招待員工，今年改辦辦公室聚餐，原因之一是不少員工不會在工作時間外參加活動。

技術人才業者布里克斯頓集團 (Brixton Group)副總斯萊特 (Sean Slater)去年讓遠距員工攜伴飛往北卡參加公司雞尾酒晚宴，慶祝業績亮麗，今年營業緊縮並解雇六名員工，改在啤酒廠吃漢堡喝啤酒，而且不能攜伴參加，他覺得今年大肆慶祝似乎不對。

專業人才社群媒體LinkedIn調查顯示，6000多名受訪者中， 55%表示今年不打算參加公司節日聚會。

世界各地負面時事讓人對歡慶活動有些猶豫；前總統克林頓(Bill Clinton)助理拉比諾維茨(Steve Rabinowitz)在華府經營通訊公司，提到10月7日發生以哈戰爭，感覺此時辦派對不太合適，取消一年一度的猶太人「光明節」(Hanukkah)派對。

就業資訊業者Challenger, Gray & Christmas 11月對200 多家公司進行調查，發現儘管預算縮減， 64%公司計劃今年辦聚會，略高於去年的57%，但不狂歡，將削減餐飲酒類開支、不選用昂貴場地。

近60%受訪企業將利用工作日舉辦假日聚會，高於去年不到一半的比例。

針對新年派對，費城活動策劃人夸特里尼(Doug Quattrini)說，今年預訂的聚會規模偏小，而且傾向於在主管家舉辦。

有些公司放棄慶祝活動，把錢省下來給員工；此外，人們比過去更注重私人生活，媒體公司Redfern Media在達拉斯餐廳舉辦餐會，執行長雷德芬(Draye Redfern)提早離席去參加女兒高中表演，他說，許多人將重心轉移到家庭。

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