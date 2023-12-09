WGC：黃金明年需求依舊堅挺

今年黃金走勢大爆發，明年展望也不錯。（路透）

世界黃金協會(WGC)表示，在2023年飆升之後，金價 本周再創新高，地緣政治緊張局勢結合央行 持續購買的趨勢，應該會導致明年的需求保持韌性。

黃金本周突破每盎司2100元，隨後略有回落。最新現貨金價徘徊在每盎司2030元左右。

WGC在《2024年黃金展望》報告中指出，許多經濟學家目前預計美國將實現「軟著陸」，對全球經濟有利。

該機構指出，從歷史上看，軟著陸環境「對黃金來說並不是特別有吸引力，導致平均回報持平甚至略呈負值」，「也就是說，每個周期都是不同的。這次適逢許多主要經濟體的關鍵選舉年，地緣政治緊張局勢加劇，加上央行持續購買，可能為黃金提供額外支撐。」

WGC表示，2023年對黃金需求最重要的兩個事件是矽谷銀行倒閉和哈馬斯對以色列的襲擊，並估計地緣政治事件在今年讓金價上漲3%至6%。

報告展望2024年表示：「包括美國、歐盟、印度和台灣都將舉行重大選舉，投資人對投資組合對沖的需求可能會高於正常水平。」

WGC首席市場策略師瑞德(John Reade)表示，明年金價可能會保持區間波動，但幅度不大。預計會對個別經濟數據點做出反應，這些數據點會預示聯準會政策可能採取的行動，直到第一次降息出現。

然而，即使降息通常被視為黃金的利多，但瑞德強調，有兩個因素可能意味著「預期的政策利率 放鬆對黃金來說，可能不如表面看來那麼樂觀」。

首先，如果通膨的降溫速度快於利率的降溫速度，一如人們普遍預期，那麼實際利率仍將保持在高點。其次，低於預期的成長可能會打擊黃金消費需求。

WGC表示，黃金的另一個支撐因素是央行的強烈買氣。

過去幾年，各國央行一直是全球黃金市場需求的主要來源，2023年可能會是創紀錄的一年。WGC預計這種情況將在2024年繼續下去。