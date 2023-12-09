我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

佛州參議員指「中國大蒜」用糞便施肥不衛生 構成重大國安風險

WGC：黃金明年需求依舊堅挺

財經新聞組／綜合報導
今年黃金走勢大爆發，明年展望也不錯。（路透）
今年黃金走勢大爆發，明年展望也不錯。（路透）

世界黃金協會(WGC)表示，在2023年飆升之後，金價本周再創新高，地緣政治緊張局勢結合央行持續購買的趨勢，應該會導致明年的需求保持韌性。

黃金本周突破每盎司2100元，隨後略有回落。最新現貨金價徘徊在每盎司2030元左右。

WGC在《2024年黃金展望》報告中指出，許多經濟學家目前預計美國將實現「軟著陸」，對全球經濟有利。

該機構指出，從歷史上看，軟著陸環境「對黃金來說並不是特別有吸引力，導致平均回報持平甚至略呈負值」，「也就是說，每個周期都是不同的。這次適逢許多主要經濟體的關鍵選舉年，地緣政治緊張局勢加劇，加上央行持續購買，可能為黃金提供額外支撐。」

WGC表示，2023年對黃金需求最重要的兩個事件是矽谷銀行倒閉和哈馬斯對以色列的襲擊，並估計地緣政治事件在今年讓金價上漲3%至6%。

報告展望2024年表示：「包括美國、歐盟、印度和台灣都將舉行重大選舉，投資人對投資組合對沖的需求可能會高於正常水平。」

WGC首席市場策略師瑞德(John Reade)表示，明年金價可能會保持區間波動，但幅度不大。預計會對個別經濟數據點做出反應，這些數據點會預示聯準會政策可能採取的行動，直到第一次降息出現。

然而，即使降息通常被視為黃金的利多，但瑞德強調，有兩個因素可能意味著「預期的政策利率放鬆對黃金來說，可能不如表面看來那麼樂觀」。

首先，如果通膨的降溫速度快於利率的降溫速度，一如人們普遍預期，那麼實際利率仍將保持在高點。其次，低於預期的成長可能會打擊黃金消費需求。

WGC表示，黃金的另一個支撐因素是央行的強烈買氣。

過去幾年，各國央行一直是全球黃金市場需求的主要來源，2023年可能會是創紀錄的一年。WGC預計這種情況將在2024年繼續下去。

金價 央行 利率

上一則

軟著陸預期高 史指今年新高

下一則

聯發科年月雙增 近14個月來最佳

延伸閱讀

未成年男孩偷賣家中31斤金條買蘭博基尼 媽氣得報警

未成年男孩偷賣家中31斤金條買蘭博基尼 媽氣得報警
看好Fed降息 金價創新高

看好Fed降息 金價創新高
金價漲逾2010美元至六個月來最高 美元隨殖利率看跌

金價漲逾2010美元至六個月來最高 美元隨殖利率看跌
中風引發失能不分族群 把握6個月黃金復健期

中風引發失能不分族群 把握6個月黃金復健期

熱門新聞

羅傑斯表示，雖然美股上漲，但全球經濟未脫離困難時期，好時光要結束了。（路透）

傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了

2023-12-01 01:52
2023年即將走到盡頭，2024年投資什麼好？美銀策略師團隊開出一張2024年走勢看俏的資產清單，供投資人參考。（路透）

2024什麼題材最夯？美銀開「5大清單」 再揭別投資這類資產

2023-12-02 07:17
麥格理說，美國經濟的GDP增速遠遠超越GDI，並非好兆頭。 （路透）

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

2023-12-01 06:22
2023年投資大豐收的祕訣，在於順勢買對股票，例如長期享有競爭優勢的蘋果、Google和亞馬遜等科技巨頭股。（美聯社）

沒買Nvidia仍賺翻了 他2023年投資報酬達50% 親吐「大豐收祕訣」

2023-12-06 05:49
由於俄國進口激增情，日本國內蟹肉的價格較去年大幅慘跌三成以上。俄烏戰爭使俄國蟹肉遭制裁而被其他市場拒於門外。（取材自alibaba.com）

日本蟹肉價格比去年暴跌逾三成 竟與此事有關

2023-12-04 12:23
民主黨籍參議員華倫批億萬富豪馬斯克（見圖）這些富豪繳的稅與其財富不成比例，重申有必要課徵「富人稅」，以改善稅制公平性。（美聯社）

美國有必要課富人稅嗎？華倫：瞧馬斯克怎麼買推特的就明白

2023-12-08 13:07

超人氣

更多 >
一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚
中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」
不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹
別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡

別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡
美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折