年底購物季「數位支付」成大贏家 有助吸引投資人青睞

數位支付方式拉抬了美國的網購業績。（路透）

今年黑色星期五 的景象不再是大批人潮在實體商店內搶購折扣商品，而是把這齣戲碼搬到網路上演，數位支付因而成為今年年底購物季迄今的大贏家，特別是先買後付（BNPL）服務，可能使投資人熱衷於其他支付方式的成長潛力。

華爾街 日報（WSJ）報導，萬事達卡SpendingPulse的資料顯示，今年美國黑色星期五實體門市的銷售比去年同期成長1.1%，電商 銷售則躍增8.5%，可望提振在後疫情時代陷入掙扎的數位支付類股。

過去傳統「門市刷卡」的消費型態持續改變。Adobe分析公司對美國零售網站的分析指出，先買後付服務在銷售時點所進行的放款，使今年網購星期一的業績比去年同期激增42.5%、或9.4億美元，整體而言，由先買後付帶動的支出額在11月1日~27日年增17%至83億美元，先買後付服務供應商Affirm的股價也在11月翻漲近一倍。

電商銷售也幫助提振了商家和賣家所使用的數位支付和銷售平台業績。Shopify說，使用其平台的商家從黑色星期五到網購星期一的銷售額年增24%，Shopify股價在11月大漲逾50%。

民眾也擴大使用手機購物。Salesforce數據顯示，11月21~27日來自手機的電商流量占比達到創新高的79%，比去年同期高3個百分點，美國行動錢包的使用率也年增54%，Apple Pay就占了54%的新增用量。這意味著蘋果正在蠶食其他業者行動錢包市占或成長。

對支付業者來說，歐洲支付巨頭Adyen今年稍早提及的定價壓力可能也不會減輕。但支出轉向電商的潮流有益大者恆大，Adyen股價在11月飆漲近70%。