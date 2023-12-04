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美國致力重振「客運火車」風光 砸重金改善、興建高鐵

文／周芳苑
聯邦宣布將投入160億美元改善全美最繁忙鐵路線「美鐵東北走廊」。（取材自官網）
聯邦宣布將投入160億美元改善全美最繁忙鐵路線「美鐵東北走廊」。（取材自官網）

歐洲電影「愛在黎明破曉前」(Before Sunrise)、以亞洲為背景的電影「子彈列車」(Bullet Train)都讓人對搭火車旅行充滿綺麗幻想；而在美國，一個多世紀前建造的龐大鐵路系統多被閒置，最近政府開始試圖重振客運火車風光。

美國曾是全球擁有超級客運火車系統的大國，一個多世紀前就建造25萬4000哩的橫貫軌道，當時人們遠行主要搭火車。

美國客運鐵路系統如今依舊龐大，但多閒置未使用、或變成貨運用途；20世紀交通搭乘重點由客運火車轉向開車和搭機，投資重點隨之改變。

美國意識到對客運鐵路長期忽視，最近開始試圖改變。

11月稍早，聯邦宣布將投入160億美元改善全美最繁忙鐵路線「美鐵東北走廊」(Amtrak's Northeast Corridor)，往返波士頓與華盛頓特區。

全美唯一私營的城際鐵路業者Brightline 9月開通佛州往返奧蘭多和邁阿密的火車網，運行約三小時，比開車駕駛約少一小時；加州則投巨資興建往返洛杉磯舊金山的鐵路。

如今環保意識抬頭、各國設法節能減碳，美國重振鐵路正是時候。

在美國，交通運輸業是溫室氣體排放量最大的產業，善用鐵路交通可明顯減少碳排放。

國營美鐵(Amtrak)鐵路網涵蓋46州、運行超過2萬1400哩，但美高速鐵路和火車旅行範圍遠不及法國、日本和中國。

火車軌道漸僅供貨運

19 世紀，火車徹底改變人類交通，美國當時居領先地位，1860年代，私人企業在政府補助下建造全美第一條橫貫鐵路，1869年將東部鐵路網連接到舊金山，成了全球最長鐵路，推動人口向西擴展，鐵路專家沃爾瑪(Christian Wolmar) 形容這是「偉大的鐵路革命」。

私營鐵路公司為取得政府津貼須提供客運服務，火車旅行變得無所不在。

時過境遷，目前許多火車軌道只供貨運使用。

城市研究所(Urban Institute)主管弗里馬克(Yonah Freemark) 說，主因之一是政府將資源轉移到汽車這項交通工具：汽車，1920年代鼓勵各州投資高速公路，艾森豪(Dwight D. Eisenhower)總統任內更加速推動。

艾森豪1919年參加陸軍第一支越野汽車車隊，切身感受到美國道路品質很差，1954年在國情咨文中提議建立州際高速公路，列為國防計畫。

20世紀各國政府無不鼓勵公路交通，但美國坐視私人客運鐵路公司消失、變得無關緊要，這點和其他國家大不相同，鐵路運輸難以和其他交通工具競爭。歷史學家又說，鐵路公司投入大量金錢更新設備的時機不對、白白浪費，是另一失誤。

政府創美鐵提供客運

1970年代初，鐵路客運流量低、基礎設施惡化、汽車與飛機競爭激烈，客運鐵路服務拖累私人公司；前總統尼克森(Richard Nixon)1970年簽署「鐵路客運服務法」(Rail Passenger Service Act)，取消私營鐵路公司須提供客運服務的要求，政府並創立美鐵公司提供客運。

美鐵每年為2000多萬名乘客提供服務。

雖然美鐵介入，問題叢生。

1971年以來有些鐵路幹道已廢棄，此外，美鐵接管的70%以上軌道由私人貨運公司擁有和共享，美鐵無權調度維護，再加上美鐵收費比其也國家高得多，火車客運難普及。

最近政府力求改革。總統拜登(Joe Biden)11月初宣布政府出資改善美鐵東北走廊，力求列車安全、擴大載客量、更換老舊設施；拜登在參議院任職時常搭乘美鐵往返華府和德拉瓦州住家。

美鐵東北走廊 2000年推出時速150哩的列車，但遠不及中國、日本超過200哩的高速。多數與美鐵共享軌道的私人公司不願中斷營運進行更新，此外，聯邦政府投資高鐵的承諾有限。

復興前景尚待觀察

鐵路主導交通網以來，美國大步發展，腹地更大更分散。

非營利智庫Eno Center for Transportation執行長普恩特斯(Robert Puentes)說，當務之急是建立鐵路系統連結主要都會區與經濟；往返洛杉磯與舊金山的高鐵連結兩個經濟緊密的大都會區，可能會成功，但建造時間比最初計畫長。

私人企業也試圖介入。

Brightline公司說，其南佛州列車已有數百萬乘客，接著打算在洛杉磯和拉斯維加斯之間建造客運鐵路。

總部位於加州的私人企業Dreamstar Lines則致力恢復浪漫的火車旅行，宣布建造豪華夜間臥舖列車，往返洛杉磯與舊金山。

美鐵1979年起就有臥舖車廂，今年更新夜間列車，40年來首見；董事會主席科西亞 (Tony Coscia) 對長途服務前景充滿信心。

不過，如何說服人們改變開車習慣，轉搭火車？是鐵路革命的一大挑戰。

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