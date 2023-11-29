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Meme ETF將清算 散戶狂潮結束

財經新聞組／綜合報導

疫情時期散戶交易狂潮中成立的一支ETF如今即將關閉，代表Meme股鼎盛時期結束。

Roundhill Investments將於12月清算Roundhill MEME ETF以及另外兩支基金。MEME ETF根據社交媒體活動和空頭部位來篩選公司，自2021年12月成立以來，該基金僅累積260萬元資產，表現落後史坦普500指數約60%。

2021年大批散戶聚集在社交媒體上，對GameStop和AMC等股票進行大規模軋空，推動部分股票上漲三位數。但MEME ETF和VanEck Social Sentiment ETF等基金卻很難吸引到投資人。BUZZ ETF的資產規模為5700萬元。

在疫情最嚴重的時候，華爾街發行機構爭相利用美國政府紓困措施帶來的股票散戶熱潮，推出大量以散戶爲重點的ETF。但隨着Fed推出幾十年來最激進的貨幣緊縮政策，這種狂熱已經消退。專家表示，這類基金想打進規模達7.5兆元、總數超過3330支ETF的市場，會陷入困境並不令人意外。

可以肯定的是，散戶在股市以及零日期權和外匯交易等其他市場領域都很活躍。標普全球市場情報的數據顯示，散戶上月賣出近160億元的股票，這種拋售也代表短線交易對股票的熱情正在消退。

Vident Asset Management總裁南達庫瑪(Amrita Nandakumar)表示，像MEME這樣的ETF的問題在於壽命不夠長。她以規模達13億元的ROBO Global Robotics and Automation Index ETF為例，ROBO是一支主題基金，追蹤投資於機器人、自動化和AI革命領域的公司，而不是簡單地依靠市場趨勢。該基金於2013年推出，自成立以來已經成長1倍多。

Strategas Securities的ETF和技術策略師索恩(Todd Sohn)表示，考慮到投資組合的投機性質，該基金過了這麼久才被清算，才真的令人感到驚訝。

股票 投資 疫情

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