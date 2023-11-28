研究：糖尿病藥減重 禮來效果佳

醫保數據顯示，禮來的Mounjaro減肥效果比諾和諾德的Ozempic有效。（路透）

根據針對現實世界數據的大型分析，對於超重或肥胖 的成年人來說，重磅糖尿病 藥物Mounjaro比另一種廣受歡迎的治療藥物Ozempic更有效。

Truveta Research收集並分析一系列醫療保健系統患者數據的研究顯示，與服用諾和諾德(Novo Nordisk)的Ozempic患者相比，服用禮來(Eli Lilly)的Mounjaro減肥的可能性明顯更大，並且在特定時間點體重更明顯下降。

美國批准用於減肥的藥物和類似療法的需求激增，因為它們能夠幫助患者逐漸減輕多餘的體重。

Mounjaro和Ozempic僅被批准用於治療第2型糖尿病，但許多人額外每周注射一次來減肥。

之前的對照組研究(head-to-head clinical trials)也同樣證明，對於患有第2型糖尿病的成人患者來說，Mounjaro在減重 和控制血糖方面比Ozempic更有效。

研究作者Truveta Research副總裁史塔基(Nick Stucky)博士表示，「我們已經能夠在隨機臨床試驗之前比較這兩種重要減肥藥物的對照組功效。」

Truveta Research檢視約1.8萬名超重或肥胖成年人的醫療保健數據，這些人在2022年5月至2023年9月期間首次開始服用Mounjaro或Ozempic。其中近52%患有第2型糖尿病。

研究發現，服用Mounjaro的患者減重15%的可能性是服用Ozempic患者的3倍。服用Mounjaro的患者體重減輕10%的可能性提高2.6倍，減輕體重5%的可能性提高1.8倍。

Truveta Research指出，服用Mounjaro的人在特定時間點的體重也出現「顯著大幅下降」。

服用Mounjaro的患者3個月後體重減輕5.9%，而服用Ozempic的患者體重減輕3.6%。6個月後服用Mounjaro的患者體重減輕10.1%，而服用Ozempic的患者體重減輕5.9%。1年後服用Mounjaro的人體重減輕15.2%，而服用Ozempic的人體重減輕7.9%。