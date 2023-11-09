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芭比電影大賣 救了華納獲利

財經新聞組／綜合報導

華納兄弟探索(Warner Bros Discovery)第3季獲利超出預期，票房大片《芭比》抵消了廣告市場低迷和好萊塢兩場罷工導致電影公司內容不足的影響。

雖然好萊塢編劇工會9月批准一份為期3年的新合約，結束長達148天的罷工，但SAG-AFTRA演員工會成員自7月以來一直在罷工，擾亂了該行業2024年的排片名單，並剝奪了媒體公司出售新內容的收入。

這家由WarnerMedia和Discovery共同組成的媒體公司調整後核心獲利為29.7億元，高於預期的29.2億元。第3季整體營收為99.8億元，符合預期。

該公司自由現金流為20.6億元，超出17.4億元的預期，而上季為17.2億元，因為罷工導致生產支出減少。

執行長札斯拉夫(David Zaslav)表示，財報結果讓該公司「今年自由現金流有望大幅超過50億元，並為我們至今償還近120億元的債務做出貢獻」。

由於全球衝突和通貨膨脹為行銷人員帶來了不確定的環境，其網路廣告部門收入下降12%至17.1億元。

串流媒體部門調整後核心獲利為1.11億元，而一年前為虧損6.34億元。該部門每用戶的全球平均收入成長6%。

截至本季末，華納兄弟探索在全球擁有9510萬直接面向消費者的客戶，低於上季的9580萬。

罷工 好萊塢 芭比

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