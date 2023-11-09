芭比電影大賣 救了華納獲利

華納兄弟探索(Warner Bros Discovery)第3季獲利超出預期，票房大片《芭比 》抵消了廣告市場低迷和好萊塢 兩場罷工 導致電影公司內容不足的影響。

雖然好萊塢編劇工會9月批准一份為期3年的新合約，結束長達148天的罷工，但SAG-AFTRA演員工會成員自7月以來一直在罷工，擾亂了該行業2024年的排片名單，並剝奪了媒體公司出售新內容的收入。

這家由WarnerMedia和Discovery共同組成的媒體公司調整後核心獲利為29.7億元，高於預期的29.2億元。第3季整體營收為99.8億元，符合預期。

該公司自由現金流為20.6億元，超出17.4億元的預期，而上季為17.2億元，因為罷工導致生產支出減少。

執行長札斯拉夫(David Zaslav)表示，財報結果讓該公司「今年自由現金流有望大幅超過50億元，並為我們至今償還近120億元的債務做出貢獻」。

由於全球衝突和通貨膨脹為行銷人員帶來了不確定的環境，其網路廣告部門收入下降12%至17.1億元。

串流媒體部門調整後核心獲利為1.11億元，而一年前為虧損6.34億元。該部門每用戶的全球平均收入成長6%。

截至本季末，華納兄弟探索在全球擁有9510萬直接面向消費者的客戶，低於上季的9580萬。