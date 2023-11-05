顧問業凍漲起薪 職缺猛減、搶應徵者變多

金融時報報導，多家知名顧問公司已「凍漲」美國應屆畢業生的起薪，以保住公司獲利。圖僅為示意圖。（美聯社）

多家知名顧問公司已「凍漲」美國應屆畢業生的起薪，反映新冠疫情 後人才爭奪戰導致薪資飆高的情況不再，如今要競爭就業 機會變得更加激烈。

英國金融時報報導，知情人士透露，麥肯錫、波士頓 顧問公司（BCG）等企業提供大學生與MBA學生明年入職的薪資，維持在今年的水準。

這迥異於一年前的情況，當時顧問業者調高薪資的幅度創逾20年來最大，原因是高通膨情況持續，代表一份新的顧問工作隔一年的實質薪資價值將大幅降低。

顧問業分析業者Source Global Research執行長切尼亞夫斯卡表示：「這是派對後的宿醉了。」她說，由於一些領域客戶們對顧問需求下滑，再加上整體面臨價格壓力，顧問公司正試圖靠限縮聘僱、壓低薪資來維持獲利。

她說：「主要是擔心過去18至24個月市場明顯放緩的情況，在開始復甦前，還會進一步走軟。」「企業希望透過維持合適的高獲利來留住他們的合夥人，一種辦法之一就是不再讓薪資上漲，同時停止過去一兩年展開的不斷加薪做法。」

根據Management Consulted公司的數據，麥肯錫現在為畢業自商學院的新員工提供的基本薪資為192,000美元；為擁有大學學位的應聘者開出的基薪為112,000美元。

該公司說，貝恩公司（Bain & Co）提供的薪資水準是一樣的，而波士頓顧問公司的薪資則少了2,000美元；此外，簽約和績效獎金可讓MBA學歷的新員工年薪酬提高至267,000美元以上，至於大學畢業者加上獎金後的年薪酬則能到140,000美元以上。這些顧問公司沒有公開他們的薪資水準。Management Consulted是一家指導學生通過顧問公司面試流程的業者，並透過錄取通知信追蹤薪資變化。

Management Consulted營運長麥恩表示，他沒有見到任何一家顧問公司調升基本薪資，「這是我十年來見到最艱困、最競爭的市場情況。今年職缺數減少，更多人申請這些職位，原因是遠離投資銀行和科技業，轉向安全領域」。

一位知悉麥肯錫聘僱情況的人士說，維持起薪不變並非是沒有前例的，而且在過去20年中大約有10年是這麼做。