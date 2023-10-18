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舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

財經簡訊

財經新聞組／整理

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嬌生財報超出預期 調升財測

嬌生公司發布財報，由於醫療設備和製藥業務部門銷售額激增，調整後獲利和營收都超出華爾街預期。這是嬌生8月分拆其消費者健康業務Kenvue之後，發布的首個單季業績。嬌生也調升財測：預計2023年銷售額為836至840億元；調整後每股獲利為10.07至10.13元。都高於8月預測值。

紐約梅隆銀行獲利超過預期

紐約梅隆銀行第3季獲利超出華爾街預期，因聯準會升息提振了該行的貸款收入。本季淨利息收入成長近10%達到10.2億元，去年同期為9.26億元。雖然利率上升有利銀行，但也加深了人們對更多貸款違約的擔憂，促使銀行繼續增加準備金。紐約梅隆銀行本季提撥300萬元信貸損失。

利息收入佳 美國商銀獲利優

由於利息收入強於預期，美國商銀第3季獲利超出預期。獲利較上年同期成長10%達78億元，合每股攤薄利潤0.9元。營收成長2.9%至253.2億元，超出LSEG預期。在利率上升和貸款成長的推動下，淨利息收入成長 4%至144億元，比分析師預期高出約3億元。

地緣政治緊張 洛馬營收成長

洛克希德馬丁第3季營收成長，地緣政治緊張局勢刺激了其軍事裝備的持續需求。截至9月24日當季每股淨利6.73元，而去年同期為每股6.71元。淨銷售額成長約1.78%至168.8億元。規模最大的航空部門銷售額下降5.2%。製造高機動砲火箭系統的飛彈和火控部門收入為29.4億元，成長3.8%。

NHTSA調查GM自駕車事故

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)收到有關車輛在道路上未對行人採取適當謹慎措施的事件報告，正對通用汽車(GM)的Cruise自駕車部門進行調查。這些事件涉及配備自駕系統的車輛侵入或進入道路的行人。可能會增加車輛撞擊行人的風險，導致嚴重受傷或死亡。

蘋果CEO庫克意外訪問中國

蘋果執行長庫克意外訪問中國，並在行程活動中為遊戲玩家加油，凸顯出這家iPhone巨頭面臨日益嚴峻的挑戰，中國市場對它的重要性。蘋果旗艦智慧型手機iPhone 15上市不到一個月，研究顯示它在中國上市前17天銷量較iPhone 14下降4.5%，而華為正試圖在行動市場捲土重來。

自駕車 嬌生 貸款

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