我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

食品標籤超複雜 7判讀重點

文／周芳苑
食品包裝各式各樣標籤讓人眼花撩亂。（路透資料照片）
食品包裝各式各樣標籤讓人眼花撩亂。（路透資料照片）

在美國，食品包裝總有各式各樣標籤，除了製造及銷售有效期以及與成分有關的「無糖」、「低脂」等，更有與產品製造過程相關的各式標籤，諸如「放養蛋」、「農業部有機認證」、「草飼牛肉」，甚至與抗生素相關的標籤，選購食品變得很複雜。

政府機構對食品安全和營養標示有嚴格指導方針，針對保固期或動物福利等標籤較疏於監管，有些資訊其實毫無意義。

以下是判讀食品標籤的原則：

1.農業部有機認證(USDA Certified Organic)

針對有機水果、蔬菜和其他農產品，農民和種植者控管害蟲、雜草、疾病和土壤時必須避免使用禁用物質(通常是合成物質)，使用被允許的物質和耕作方法，耕作方法主要是以覆蓋作物(cover crops)、輪作作物(rotating crops)等確保土壤健康，所使用的種子不得經過基因改造。

針對動物肉品，牲畜必須吃有機食物，並根據需要補充維生素和礦物質，而且全年都能到戶外。

針對包裝食品，如含有多種成分，至少95%成分須經有機認證才能貼上有機標籤。

2.放養蛋(Cage-free or free-range eggs)

農業部2016年發表部落格文章提到，並非所有由農業部分級的蛋都是放雞蛋，而且並非所有放養蛋由農業部負責分級。

雞蛋銷售商可透過第三方機構證明母雞如何被飼養、或要求農業部證明母雞是「放養」。

業者取得美國農業部認證須付費。

根據農業部標準，放養禽類可在建築物、室內空間或封閉區域自由活動，生產周期內不受限取用食物和清水，而且必須能進入棲息地和巢穴。

農業部說，不同養雞場情況不同，但放養母雞在產蛋周期中應該能夠持續到戶外活動，室外區域可被圍起來或用網子覆蓋。

3.未使用抗生素(No antibiotics ever)

針對動物飼養方式的聲明，政府通常允許業者自行提報。

食品安全檢驗局(Food Safety and Inspection Service, FSIS)發言人坦言，尚無動物飼養食品安全檢驗法規，動物飼養聲明被視為「特殊聲明」(special statements)，進入商業用途前須得到檢驗局批准。

換句話說，動物肉品加工商沒有義務告訴顧客如何飼養動物，但如果有些聲明要獲得政府批准，須出示說明動物飼養方式的文件、提供第三方認證。

農業部稱，業者如果想在肉品上標示「飼養時不用抗生素」(raised without antibiotics)、「從未使用抗生素」(no antibiotics ever)，動物須未透過食物、水或直接施用抗生素。

農業部6月表示，FSIS將與農業部農業研究服務處(ARS) 合作，推行抽樣方案，針對標榜「不使用抗生素飼養」的牛隻檢測抗生素殘留，並根據結果決定是否改變當前管理流程，提高認證標準。

有些業者精確標示使用什麼類型的抗生素，例如，泰森(Tyson)標榜雞肉「不含人體醫藥重要的抗生素」，使用這類標籤須經過食品安全檢驗局常規審核。

4.草飼牛(Grass-fed cattle)

FSIS說，「草飼牛」牛肉須來自斷奶後完全飼餵草的牛，而且不被限制在飼養場內，整個生長季都可到牧場。

草飼與「完成草飼」(grass finished)不同，「完成草飼」標籤下，動物轉變為草飼之前可餵食穀物。

5.牧養(Pasture-raised)家禽或牛

農業部稱，迄今並無「牧場飼養」標籤規則。

根據FSIS，與「牧養」很接近的說法包括「自由漫遊」(free roaming)、「牧場餵養」(Pasture fed)和「草地飼養」（meadow raised）；各公司各自定義並向FSIS 解釋，或者交由第三方認證，目前無標準定義。

6.人道(Humane)

「人道」或「可持續」(sustainable)並無標準定義。

動物福利研究所(Animal Welfare Institute)主任瓊斯(Dena Jones)說，生產者自行定義，認為貼標籤可增加價值，消費者往往被騙；該機構正致力嚴加定義管理。

農業部說，各品牌確實大量使用「人道」一詞，但驗證標準差異很大。

瓊斯說，為確切了解模糊術語的含義，可查看動物肉品上第三方認證標籤。許多非營利組織如美國人道組織(American Humane)等各有其認證系統，有特定標準和審查流程，可查看網站。

7.保存期限(Sale by Date)

多數食品以「enjoy by」 或「sale by」標示保存期限，通常只是各公司認定在該日期前味道最佳，不表示過期就不安全。

FSIS說，只要儲存得當，許多罐頭可保存一到五年，包裝米和乾麵可保存約兩年；肉類從商店買回家兩天內應烹飪或冷凍。

農業部 雞蛋 福利

上一則

美企財報季 本周揭開序幕

延伸閱讀

12浪犬獵殺小狗 居民不敢出門 南市議員促管制

12浪犬獵殺小狗 居民不敢出門 南市議員促管制
免費營養午餐計畫 農業部再擴及數百萬學生

免費營養午餐計畫 農業部再擴及數百萬學生
進口冷凍蛋液沒招標 立委轟畜產會黑箱規避採購法

進口冷凍蛋液沒招標 立委轟畜產會黑箱規避採購法
農業部鬆口擬降雞蛋關稅 由貿易商自行進口

農業部鬆口擬降雞蛋關稅 由貿易商自行進口

熱門新聞

從某種指標來看，美國公債市場12日遭遇2020年3月來最慘的一天，導火線是美國9月通膨數據高於預期以及12日新標售的美債需求疲弱，刺激30年期殖利率再度飆高。（路透）

2020年來最慘的一天 30年期美債殖利率又發飆了

2023-10-13 07:13
因為安全考量，目標百貨關閉紐約、舊金山、西雅圖等地9家門市。（Getty Images）

被搶到怕… 目標百貨「關門止損」 對社區衝擊有多大？

2023-10-09 13:38
美國大型銀行警告，銀行業在存款戶的壓力下，終將不得不提高存款利率，從而侵蝕銀行獲利。(路透)

美國銀行業巨頭警告 存款利率終將上升、侵蝕獲利

2023-10-15 10:16
以色列地面部隊周六集結加薩邊境準備發動攻勢，以色列和哈瑪斯之間衝突有愈演愈烈之勢，投資人紛紛尋求避險。（歐新社）

唯恐以巴衝突演成以伊衝突 投資人嚴防美股潰堤

2023-10-14 08:29
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。(路透)

美債市為何驚濤駭浪不斷？伊爾艾朗：因「三錨」全沒了

2023-10-14 12:41
年底購物季逼近之際，服飾等關鍵產品的價格9月都下跌。（美聯社）

年底購物季好兆頭？9月服飾、家具、家電價格大跌

2023-10-13 14:27

超人氣

更多 >
非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了

境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了