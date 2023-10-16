食品標籤超複雜 7判讀重點

食品包裝各式各樣標籤讓人眼花撩亂。（路透資料照片）

在美國，食品包裝總有各式各樣標籤，除了製造及銷售有效期以及與成分有關的「無糖」、「低脂」等，更有與產品製造過程相關的各式標籤，諸如「放養蛋」、「農業部 有機認證」、「草飼牛肉」，甚至與抗生素相關的標籤，選購食品變得很複雜。

政府機構對食品安全和營養標示有嚴格指導方針，針對保固期或動物福利 等標籤較疏於監管，有些資訊其實毫無意義。

以下是判讀食品標籤的原則：

1.農業部有機認證(USDA Certified Organic)

針對有機水果、蔬菜和其他農產品，農民和種植者控管害蟲、雜草、疾病和土壤時必須避免使用禁用物質(通常是合成物質)，使用被允許的物質和耕作方法，耕作方法主要是以覆蓋作物(cover crops)、輪作作物(rotating crops)等確保土壤健康，所使用的種子不得經過基因改造。

針對動物肉品，牲畜必須吃有機食物，並根據需要補充維生素和礦物質，而且全年都能到戶外。

針對包裝食品，如含有多種成分，至少95%成分須經有機認證才能貼上有機標籤。

2.放養蛋(Cage-free or free-range eggs)

農業部2016年發表部落格文章提到，並非所有由農業部分級的蛋都是放雞蛋 ，而且並非所有放養蛋由農業部負責分級。

雞蛋銷售商可透過第三方機構證明母雞如何被飼養、或要求農業部證明母雞是「放養」。

業者取得美國農業部認證須付費。

根據農業部標準，放養禽類可在建築物、室內空間或封閉區域自由活動，生產周期內不受限取用食物和清水，而且必須能進入棲息地和巢穴。

農業部說，不同養雞場情況不同，但放養母雞在產蛋周期中應該能夠持續到戶外活動，室外區域可被圍起來或用網子覆蓋。

3.未使用抗生素(No antibiotics ever)

針對動物飼養方式的聲明，政府通常允許業者自行提報。

食品安全檢驗局(Food Safety and Inspection Service, FSIS)發言人坦言，尚無動物飼養食品安全檢驗法規，動物飼養聲明被視為「特殊聲明」(special statements)，進入商業用途前須得到檢驗局批准。

換句話說，動物肉品加工商沒有義務告訴顧客如何飼養動物，但如果有些聲明要獲得政府批准，須出示說明動物飼養方式的文件、提供第三方認證。

農業部稱，業者如果想在肉品上標示「飼養時不用抗生素」(raised without antibiotics)、「從未使用抗生素」(no antibiotics ever)，動物須未透過食物、水或直接施用抗生素。

農業部6月表示，FSIS將與農業部農業研究服務處(ARS) 合作，推行抽樣方案，針對標榜「不使用抗生素飼養」的牛隻檢測抗生素殘留，並根據結果決定是否改變當前管理流程，提高認證標準。

有些業者精確標示使用什麼類型的抗生素，例如，泰森(Tyson)標榜雞肉「不含人體醫藥重要的抗生素」，使用這類標籤須經過食品安全檢驗局常規審核。

4.草飼牛(Grass-fed cattle)

FSIS說，「草飼牛」牛肉須來自斷奶後完全飼餵草的牛，而且不被限制在飼養場內，整個生長季都可到牧場。

草飼與「完成草飼」(grass finished)不同，「完成草飼」標籤下，動物轉變為草飼之前可餵食穀物。

5.牧養(Pasture-raised)家禽或牛

農業部稱，迄今並無「牧場飼養」標籤規則。

根據FSIS，與「牧養」很接近的說法包括「自由漫遊」(free roaming)、「牧場餵養」(Pasture fed)和「草地飼養」（meadow raised）；各公司各自定義並向FSIS 解釋，或者交由第三方認證，目前無標準定義。

6.人道(Humane)

「人道」或「可持續」(sustainable)並無標準定義。

動物福利研究所(Animal Welfare Institute)主任瓊斯(Dena Jones)說，生產者自行定義，認為貼標籤可增加價值，消費者往往被騙；該機構正致力嚴加定義管理。

農業部說，各品牌確實大量使用「人道」一詞，但驗證標準差異很大。

瓊斯說，為確切了解模糊術語的含義，可查看動物肉品上第三方認證標籤。許多非營利組織如美國人道組織(American Humane)等各有其認證系統，有特定標準和審查流程，可查看網站。

7.保存期限(Sale by Date)

多數食品以「enjoy by」 或「sale by」標示保存期限，通常只是各公司認定在該日期前味道最佳，不表示過期就不安全。

FSIS說，只要儲存得當，許多罐頭可保存一到五年，包裝米和乾麵可保存約兩年；肉類從商店買回家兩天內應烹飪或冷凍。