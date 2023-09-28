利率油價齊漲 道指繼續收低

由於國債殖利率 和油價上漲削弱了投資人信心，道瓊工業平均指數在前一交易日大幅下跌之後繼續收低。

道指下跌68.61點或0.2%至3萬3550.27點。盤中一度上漲112點。史坦普500指數收漲0.98點或0.02%至4274.51點。那斯達克綜合指數上漲29.24點或0.22%至1萬3092.85點。

指標10年期公債殖利率上漲6個基點，達2007年以來最高水準。2年期公債殖利率也受到提振。同時，美國原油期貨上漲近3%，最新交易價格高於每桶93美元。

能源是表現最好的類股，上漲超過2%。漲幅較大的個股包括馬拉松石油 公司(Marathon Oil)和德文能源公司(Devon Energy)，漲幅均超過4%。

史指26日自6月以來首次跌破關鍵的4300點。道指也創下3月以來的最大單日跌幅，下跌超過300點，收於200日移動均線下方。5月來首見。

最近，由於利率上升和經濟數據令人失望，股市面臨壓力。

9月是股市季節性疲軟的月份。事實上，史指9月下跌超過5%，道指下跌超過3%。那指表現最差，本月下跌近7%。

美國超過40%的成年人過胖。如果他們的習慣突然改變，這使得這個群體成為一股不可忽視的力量。許多華爾街 分析師一直在探索新減肥藥物如Wegovy和Ozempic。