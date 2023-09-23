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美股最錢線／支撐幾近瓦解 強制拋售在即

財經新聞組／綜合報導

聯準會(Fed)的鷹派表態震動市場，美股出現3月以來的最大跌幅。摩根史坦利量化和衍生品服務主管梅特利(Chris Metli)警告，啟動大規模強制拋售的時刻已經越來越近了，因為支撐今年市場韌性的兩股力量正處於瓦解的邊緣。

這兩股力量是：趨勢跟蹤商品交易顧問(CTA)即將解除其龐大的市場部位，而期權交易商似乎準備撤資以對沖其股票風險。

史坦普500指數21日下跌1.6%至去年6月以來最低水平；自3月以來首次跌破100日移動均線。對CTA等一系列量化基金來說，這是一個不祥的信號。這些基金利用在期貨市場上的多空押注來把握資產價格的走勢。直到今年8月，這羣量化分析師一直在蜂擁入市，10個月上漲25%的股市沒有讓這些悲觀人士失望。

而梅特利領導的團隊在題爲《脆弱性上升》的報告中表示：「即使美股價格保持平穩，市場趨勢訊號也將開始轉爲負面。如果美股現貨價格沒有反彈，CTA可能會在未來幾天開始拋售美股。」

另一個部位正在改變的參與者是期權交易商。他們透過買賣股票以保持市場中立立場，被認為是本月市場平靜的原因之一。而現在這些作市商正在成為市場波動的潛在來源。

大摩表示，期權交易商幾天前還持有100億元的美股多頭部位，但現在已滑落至40億元。再加上槓桿ETF超過50億元的空頭部位，意味着市場現在處於淨空頭狀態。

大摩估計，如果股市下跌1%，他們將需要拋售約70億元的股票，而如果股市下跌2%，則將拋售約180億元的股票。

此外大摩還警告，如果美股拋售加劇，宏觀系統性策略將面臨帶來更多供應的風險。（財經新聞組）

美股 股票 摩根史坦利

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