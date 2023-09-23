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30年來第一次 麥當勞明年加盟費從4%提高到5%

財經新聞組／綜合報導

想要開新餐廳的麥當勞加盟商，很快就必須支付更高的授權使用費。

這家速食巨頭將從明年1月1日起將授權費率從4%提高到5%。這是麥當勞近30年來首次提高授權使用費。

這項變更不會影響維持現有店面或從其他業者購買加盟店的現有加盟業者。但也不適用於重建現有店面或家庭成員之間轉移的餐廳。

然而，較高的費率將影響新加入的加盟商、直營店買家、搬遷餐廳以及其他涉及加盟者的情況。

麥當勞美國總裁埃林格(Joe Erlinger)表示：「雖然我們創造並主導了現在的產業，但我們必須繼續重新定義成功的樣子，並為長期成功做好準備，以確保我們的品牌價值一如既往地強大。」

麥當勞也將停止將這些款項稱為「服務費」，而是使用大多數加盟經營商喜歡的「授權使用費」一詞。

埃林格表示：「我們不會改變服務，但我們試圖改變人們的思維方式，讓人們看到並理解在購買麥當勞品牌或麥當勞系統時，真正買到的力量。」

麥當勞在美國約1.34萬家餐廳中，約95%是由加盟商經營。它們支付租金、每月授權使用費和其他費用，例如公司行動應用程式的年費，以納入麥當勞系統的一部分進行運作。

授權使用費的調漲可能不會立即影響許多加盟商。然而，由於該公司與其美國營運商的關係不穩定，可能會出現強烈反對。

近年來，麥當勞及其加盟商在許多問題上發生衝突，包括新的餐廳評估體系和加州明年將速食業員工工資提高25%的法案。

Kalinowski Equity Research對麥當勞數十家連鎖店業者進行的每季調查顯示，第2季麥當勞加盟商將其與企業管理層的關係評分，在滿分5月中給出1.71分。這是該調查自2021年第4季以來的最高分，但仍與最高分相去甚遠。

麥當勞 加州 租金

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