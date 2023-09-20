政府關門恐致Fed失參考依據

美國政府可能關門，對Fed的11月利率決策有重大影響。（美聯社）

一旦美國政府關閉，多項經濟數據將停止發布，包括通膨和失業率；缺乏關鍵的政府數據，將使投資人和Fed難以解讀美國經濟。

9月底是政府支出的最後期限，眾議院共和黨人一直在努力就支出法案達成共識，目前正在研擬一項提供臨時資金的計畫。市場目前預計政治僵局將導致政府資金短缺，而這也正是惠譽調降美國信用評級的一大原因。

2019年前後美國政府部分關閉，對勞工 統計局的調查業務影響有限，但導致大約12份數據報告被延後。EY-Parthenon首席經濟學家達可(Greg Daco)表示，「政府關門 35天導致『數據乾涸』，包括貿易、住房和消費者支出數據在內的10多項關鍵數據被順延發布。」

MUFG美國經濟學家尼卡吉(Agron Nicaj)表示：「決策是根據政府數據的一致性和可靠性做出，在當前的經濟環境下尤其如此，不確定性很高。」

一般來說，政府關門對Fed的影響一般不大，但Fed對抗高通膨的歷史性戰役正處於關鍵時刻；在6月公布的點陣圖更顯示，在今年底之前可能還會再升息一次。

在考量經濟前景時，Fed官員面臨一些不確定性，尤其是之前的升息已經並將繼續對經濟活動造成很大壓力。缺乏關鍵的政府數據可能會給Fed帶來政策失誤的風險，因其一直強調其貨幣政策決策為「數據導向」。

通膨漲幅已從去年6月的40年高點回落，但油價 飆升帶來更多痛苦，推高總體通膨；8月總體CPI較上年同期上漲3.7%，高於7月3.2%的漲幅，主要原因就是汽油價格上漲。

Fed還密切關注依然強勁的就業市場，因為它在推高物價方面扮演重要角色用。勞工統計局的每月職位空缺和勞動力流動調查顯示，職位空缺仍然比求職者多出數百萬，這意味著工人可以要求更高的工資。