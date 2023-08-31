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反常？颶風伊達利亞侵襲佛州 汽油價格可能不漲反跌

編譯湯淑君／綜合外電
颶風伊達利亞（Idalia）30日登陸美國佛州，一座加油站被強風吹倒。分析師估計，這個颶風因為路徑偏離大多數煉油廠，且直撲人口稠密區，可能反倒會壓低汽油價格。（路透）
颶風伊達利亞（Idalia）30日登陸美國佛州，一座加油站被強風吹倒。分析師估計，這個颶風因為路徑偏離大多數煉油廠，且直撲人口稠密區，可能反倒會壓低汽油價格。（路透）

颶風來侵通常會造成煉油廠受損、影響生產作業，進而推升汽油等油品價格。但這回颶風伊達利亞（Idalia）來襲，30日登陸美國佛州，看來會是特例，整體觀之反而可能壓抑燃料價格。

巴隆周刊（Barron's）報導，之前侵襲美國的颶風，像是2017年的哈維（Harvey）和2021年的艾達（Ida），都重創煉油廠，迫使多座廠關閉。例如哈維就造成埃克森美孚和其他石油公司的煉油廠受損，造成每日超過400萬桶煉油產能暫時停擺；美國總煉油產能約1,800萬桶。在接下來的數日，美國每加侖汽油價格上漲20美分。

這一回，情況似乎大不相同。伊達利亞的行進路徑正偏離墨西哥灣大多數煉油廠，朝東岸前進。但這不表示此颶風就不會對燃料價格產生任何影響。由於伊達利亞正撲向人口稠密地區，而當地燃料用量大，隨著民眾撤離到安全地點，佛州和喬治亞州一帶的商業活動可能下滑數日。

光是佛州就占全美6.6%的汽油消費量和3.9%的柴油消費量，這是Tudor Pickering Holt分析師布萊爾分析能源資訊署（EIA）得到的數字。布萊爾預料，颶風伊達利亞「對煉油領域只是一股小逆風」。

今年煉油業者體質強健，這個颶風來襲不太可能大幅改變現況。比起能源股整體表現，煉油股今年來漲幅更強，VanEck煉油股ETF（代碼：CRAK）年初至今漲幅達11%，特選能源股SPDR基金（代碼：XLE）今年來漲幅僅5%。

儘管煉油公司的利潤率已從去年俄烏戰爭爆發後漲抵的紀錄高點降下來，但仍保持強勢，因為航空燃料需求增強，反映世界各地疫後解封引爆旅遊潮。一些煉油廠暫停生產（與颶風無關），也已降低產能。

根據美國銀行（BofA）估計，柴油裂解價差（crack spread）—柴油與原油間的差值—已從5月時的低於20美元，彈升到高於50美元。

美銀分析師布蘭契說：「自5月以來，柴油裂解價差表現異常的強，因為煉油廠問題揮之不去，且航空燃料需求復甦抵銷了柴油消費疲軟，使庫存持續緊繃。」

颶風 佛州 石油

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