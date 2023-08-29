卡車貨運業 下半年見曙光

業界評估下半年卡車貨運對可望回春。（路透）

企業主管和分析師表示，美國卡車運輸業在包裹數量下滑導致上季獲利大減後，下半年貨運需求可能會開始上升。

美國零售商 對其庫存狀況改善和入境貨櫃運輸前景改善的評論，大幅推動了這種預期。

從目標百貨 (Target)到梅西百貨 (Macy's)等公司都表示，由於零售商希望在關鍵假日季之前儲備緊俏的產品，因此它們基本上已經擺脫了一年前庫存過剩的問題。

與此同時，美國零售聯合會(NRF)表示，與去年相比，美國港口處理的大型貨櫃數量的降幅也將在未來幾個月收窄，這代表零售商正在為年底假期期間需求的增加做好準備。

物流公司XPO CEO哈里克(Mario Harik)表示：「我們大多數零售客戶都已經處理完這些庫存。因此從需求角度來看，貨運市場確實已經跌入谷底。」並補充說，貨運市場可能會在2024年之前復甦。7月發貨數量和噸位已轉為正值，顯示貨運需求環境開始略有改善。

去年，隨著顧客重返店面以及家庭預算受到粘性通膨的壓力，疫情引發的網購需求激增，導致貨運需求大幅下滑。

這也導致零售商採取行動阻止庫存堆積，對運輸貨物的卡車和鐵路產生連鎖反應。

結果，JB Hunt、Old Dominion、CH Robinson和XPO等卡車運輸公司第2季調整後淨利同比下降22%至69%。

分析師和產業主管表示，第2季對卡車運輸公司來說是近年來最具挑戰性的一季，原因是工資成本高、現貨費率極低。

但隧道盡頭仍見光明。市場研究公司ACT Research分析師德諾耶(Tim Denoyer)表示：「我們仍處於下行周期的惡化階段，但到明年將恢復成長。」

Knight-Swift表示，隨著進口量恢復到更正常的水平，需求的復甦和供應的減少應該會在不久的將來改善貨運市場狀況。」