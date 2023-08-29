我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網／約克維奇回歸首勝 確定重返世界球王

蘋果女工程師教「五行氣功」平衡身心健康

卡車貨運業 下半年見曙光

財經新聞組／綜合報導
業界評估下半年卡車貨運對可望回春。（路透）
業界評估下半年卡車貨運對可望回春。（路透）

企業主管和分析師表示，美國卡車運輸業在包裹數量下滑導致上季獲利大減後，下半年貨運需求可能會開始上升。

美國零售商對其庫存狀況改善和入境貨櫃運輸前景改善的評論，大幅推動了這種預期。

目標百貨(Target)到梅西百貨(Macy's)等公司都表示，由於零售商希望在關鍵假日季之前儲備緊俏的產品，因此它們基本上已經擺脫了一年前庫存過剩的問題。

與此同時，美國零售聯合會(NRF)表示，與去年相比，美國港口處理的大型貨櫃數量的降幅也將在未來幾個月收窄，這代表零售商正在為年底假期期間需求的增加做好準備。

物流公司XPO CEO哈里克(Mario Harik)表示：「我們大多數零售客戶都已經處理完這些庫存。因此從需求角度來看，貨運市場確實已經跌入谷底。」並補充說，貨運市場可能會在2024年之前復甦。7月發貨數量和噸位已轉為正值，顯示貨運需求環境開始略有改善。

去年，隨著顧客重返店面以及家庭預算受到粘性通膨的壓力，疫情引發的網購需求激增，導致貨運需求大幅下滑。

這也導致零售商採取行動阻止庫存堆積，對運輸貨物的卡車和鐵路產生連鎖反應。

結果，JB Hunt、Old Dominion、CH Robinson和XPO等卡車運輸公司第2季調整後淨利同比下降22%至69%。

分析師和產業主管表示，第2季對卡車運輸公司來說是近年來最具挑戰性的一季，原因是工資成本高、現貨費率極低。

但隧道盡頭仍見光明。市場研究公司ACT Research分析師德諾耶(Tim Denoyer)表示：「我們仍處於下行周期的惡化階段，但到明年將恢復成長。」

Knight-Swift表示，隨著進口量恢復到更正常的水平，需求的復甦和供應的減少應該會在不久的將來改善貨運市場狀況。」

零售商 梅西百貨 目標百貨

上一則

iPhone 14 Pro Max上半年最暢銷

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

鄭博仁律師 卡車運輸業 哪些勞工法僱主需謹慎

鄭博仁律師 卡車運輸業 哪些勞工法僱主需謹慎
法官拒鴻海 未駁回電動車商Lordstown破產聲請案

法官拒鴻海 未駁回電動車商Lordstown破產聲請案
88歲華裔老人車禍亡 肇事者喊冤：僅用卡車輕碰一下

88歲華裔老人車禍亡 肇事者喊冤：僅用卡車輕碰一下
墨西哥巴士跟卡車相撞「車頭全毀」 至少16死36傷

墨西哥巴士跟卡車相撞「車頭全毀」 至少16死36傷

熱門新聞

聯準會（Fed）主席鮑爾。圖／路透

別管鮑爾怎麼說 Fed升息可能已大功告成

2023-08-26 14:22
因輝達業績強於預期而引發的科技股漲勢十分短命，美股大幅下跌。路透

輝達旋風太過短命 道指大跌373點

2023-08-24 17:00
SK海力士深耕高頻寬記憶體（HBM）技術十年，近來在AI領域開花結果。（歐新社）

輝達的AI晶片少不了與它合作 這公司今年來已大漲近60%

2023-08-27 21:10
貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，中國主導稀土市場，將讓美國的供應鏈脆弱不堪。（路透）

貿易代表戴琪：中國主宰稀土市場 讓美供應鏈脆弱

2023-08-27 07:28
「女股神」方舟投資創辦人伍德。(路透)

女股神為何拋售Nvidia？伍德：AI最大商機在軟體非硬體

2023-08-25 12:37
股市專家表示，根據經濟基本面、技術分析、內部人士動向和投資人情緒四大指標研判，美股8月下挫應屬牛市漲多拉回的健康修正，並非重大跌勢的開始，投資人可考慮伺機逢低承接。（路透）

美股8月跌夠可買了嗎？專家從4面向剖析、指點迷津

2023-08-24 07:40

超人氣

更多 >
累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招

累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？
搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃
教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授