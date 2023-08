不必理會惠譽調降美國信評？他預言美經濟準備緊急迫降

暢銷書《富爸爸窮爸爸》作家羅伯特・清崎警告,信評機構惠譽 (Fitch)調降美國債 信評等,是金融市場醞釀麻煩的第一個跡象。

BusinessInsider報導,這位經常發表對經濟悲觀看法的知名人士2日在X上發文說:「第一只鞋子掉下來了(意指令人不安地等待下一步的發展),準備以緊急迫降的方式著陸(crash-landing)。對這個壞消息感到遺憾,但我一年多來都在示警,而聯準會(Fed)、財政部、大企業的執行長,卻始終在吸幻想的大麻。保重。」

First shoe to drop. Fitch rating services down grades US credit rating from AAA to AA+. Brace for crash landing. Sorry for the bad news yet I have been warning for over a year the Fed, Treasury, big corp CEOs have smoking fantasy weed. Take care.