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財經簡訊

財經新聞組／綜合報導

航空熱潮 奇異電氣調升財測

奇異電氣調升全年獲利財測，因航空業希望搭上航空旅遊熱潮，對噴氣客機引擎備件和服務的強勁需求，上季獲利超過華爾街預期。奇異電氣目前預計2023年調整後每股獲利在2.1至2.3元間，而之前預測為1.7至2元。第2季調整後獲利為每股68分；總營收成長18%至167億元。

污染和解金衝擊3M上季獲利

受益於價格上漲和大幅裁員等成本削減措施，工業集團3M調升全年獲利財測。預計全年獲利將在每股8.6至9.1元間，高於之前8.5至9元的預期。受「永久化學品」相關水污染索賠的103億元和解協議打擊，上季每股虧損12.35元；分13年給付的和解金影響每股獲利14.19元。

削減成本 百健宣布裁員千人

百健公司(Biogen Inc)表示，隨著擴大阿茲海默病新藥的上市力道以努力恢復成長，根據最新的成本削減計畫，預計將裁員約1000人，約占員工總數的11%，預計新的成本削減計畫到2025年將可減少約7億元的淨營運費用。該公司第2季調整後每股獲利4.02元，高於預期的3.77元。

Verizon上季用戶意外增加

Verizon Communications表示，隨著越來越多用戶升級手機並採用超高速5G網路，無線用戶數量意外增加。該電信商一直努力積極建設5G網路，希望在競爭激烈的市場中比T-Mobile等競爭對手的平價產品更具優勢。該公司第2季每月付費無線電話用戶淨增8000名，預計是減少1.1萬。

新屋熱賣 普爾特業績超預期

普爾特集團(PulteGroup Inc)第2季獲利和營收超出華爾街預期，經濟適用房的強勁需求和轉售庫存緊張推動了新屋銷售。截至6月當季，成交量增加5%達到7518套；平均售價較去年上漲3%達每套54萬元。每股淨利3.21元，超出預期的2.51元。房屋銷售收入41.8億元，比去年成長8%。

需求穩定 穆迪上季業績超標

得益於投資人對其數據、分析和研究服務的穩定需求，抵消了資本市場活動低迷的影響，穆迪公司第2季營收超出華爾街預期。該公司第2季總營收成長8%達15億元，超過分析師預期的14.5億元。每股獲利2.3元，而去年同期為每股2.22元。分析師平均預期每股獲利為2.24元。

華爾街 奇異 裁員

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