通用汽車調升財測 擴大削減成本

通用汽車(GM )調升全年獲利財測，主因該公司計畫減少對新產品的投資 ，同時宣布明年底前再削減10億元的營運成本。

通用汽車第2季淨利成長近52%達26億元；營收較上年同期成長25%，當時生產因半導體短缺而受阻。

GM目前預計全年淨利在93至107億元間，高於之前預測的84至99億元。每股獲利在7.15至8.15元間，高於之前的6.35至7.35元。最新的財測並未納入一旦未能與美國汽車工會(UAW)在9月14日最後期限前達成新合約協議而可能出現罷工的潛在成本。

通用汽車財務長雅各布森(Paul Jacobson)表示，過去6個月的需求和定價比年初預期更強勁也更高，因而對前景更加樂觀。

通用汽車表示，今年將花費110億至120億元投資，低於之前計畫的110億至130億元。雅各布森沒有具體說明將被削減的具體項目；只指出「重點在於以簡單取勝」。

該車商還將擴大之前宣布的2024年底削減營運成本20億元的計畫。雅各布森表示，通用汽車現在的目標是在管理費用、行銷和其他成本上再削減10億元。

他表示，與特斯拉CEO馬斯克以降價加速需求的策略相反，通用汽車最近一季將北美的平均車價調高1600元，達到約5.2萬元。

通用汽車決定削減新產品投資和營運成本，因為該汽車製造商的獲利率 面臨壓力。今年前6個月的稅前獲利率下降至占營收的8.3%，低於一年前的8.9%。

通用汽車第2季財報還納入與南韓電池製造商LG Energy Solution簽訂「新商業協議」的7.92億元費用。通用同意承擔更多召回雪佛蘭Bolt電動車的費用，以更換可能起火的LGES電池。