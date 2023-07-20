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財經簡訊

財經新聞組／整理

無礙競爭 英暫准博通收購案

英國競爭與市場管理局(CMA)已暫時批准博通(Broadcom)以690億元收購VMware的交易，並補充說這不會削弱關鍵電腦伺服器產品供應的競爭。CMA 3 月時擔心該交易可能會使伺服器更加昂貴，從而促使展開深入調查。在9月12日發布最終報告之前，CMA將繼續徵求臨時意見。

反壟斷機構將嚴審數位合併

反壟斷執法機構發布最新指導原則草案，將對亞馬遜和Alphabet旗下谷歌等大型科技公司的合併計畫進行更嚴格的審查。司法部和聯邦貿易委員會(FTC)發布的51頁指導方針雖未具體點名，但描述了亞馬遜在2018年收購視訊門鈴Ring等交易，並表示反壟斷機構應對這些交易進行審查。

利息收入大增 M&T獲利佳

M&T Bank Corporation第2季獲利超過預期，因Fed為抑制通膨而快速升息，提振了利息收入。根據Refinitiv數據，當季淨利息收入飆升27%至18.1億元，有助該行調整後獲利達每股4.11元，高於平均預期的每股4.04元。當季存款總額從第1季末的1591億元增至1621億元，但同比下降約4.9%。

那斯達克上季獲利超過預期

由於對投資相關產品和反金融犯罪軟體等資本市場解決方案的持續需求，交易所營運商那斯達克第2季獲利超出預期。該公司近年調整業務模式，從市場敏感業務如交易所IPO上市費用轉向金融科技服務。解決方案業務收入年增6%達6.74億元；交易服務部門收入下降1%至2.5億元。

Carvana債務重組 減逾12億

二手車零售商Carvana表示，該公司已達成債務重組協議，將使未償債務總額減少超過12億元。該協議將消除2025年和2027年到期的無擔保票據83%以上，並在未來2年內將其所需的現金利息支出每年減少超過4.3億元；其重組協議涵蓋約52億元的高級無擔保債券。

房貸利率回落 再融資申請增

房貸利率7月開始大幅上漲，上周有所回落。推動再融資申請本周增加7%，但同比仍下降 32%，對潛在購屋族幾乎沒有幫助。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周成長1.1%。符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.07%降至6.87%。

利率 重組 那斯達克

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