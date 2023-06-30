上看4兆元 蘋果股價創高

蘋果距3兆元市值只差臨門一腳。（路透）

蘋果29日股價再創新高，今年來累計已上漲超過51%，市值即將突破3兆元。這也是該公司連續3個交易日創下歷史新高收盤價。

蘋果市值上次突破3兆元是在2022年1月初，當時股價爲182.86元。根據已發行股數計算，若蘋果股價達到190.73元，市值即可正式登上3兆元。

由於市值考慮到了流通股數量，而蘋果的股票 數量由於強有力的回購計畫而一直在下降。因此從估值角度來看，目前該公司尚未達到2022年初的最佳表現。

值得一提的是，除了上述蘋果自身的漲幅和市值紀錄格外耀眼外，該公司還解鎖一項特殊成就：對史坦普500指數的市值貢獻率達到7.6%，成為1980年以來唯一一家公司在史指中市值權重占比超過7%的公司。

在史指過去40年的歷史中，不同公司曾經在不同時期「引領風騷」。例如1980年代的IBM，權重達6.4%；千禧年時的微軟，權重達4.9%；而2008年油價 巔峰時期，埃克森美孚權重達5%。而在過去十多年的時間裡，蘋果無疑在這個時代「獨領風騷」。

值得注意的是，蘋果股價最近的漲幅超過許多分析師對該公司未來收益的預期。數據顯示，該股目前的本益比約爲29倍，爲2022年2月以來的最高值。

不過，Wedbush分析師、長期看好蘋果的艾夫斯(Dan Ives)表示，這家科技巨頭的市值可能上看4兆元。他給予蘋果「跑贏大盤」評級，目標價爲220美元。

他表示，「蘋果今年的服務業務營收可望接近1000億元，而2020年的這個數字只有500億元。隨著華爾街 進一步認識到蘋果服務業務的巨大潛力，這部分業務的估值在1.4兆元左右，這就是我們重新評估蘋果估值的關鍵。」

他說，「我們認為，蘋果的合理估值可能在3.5兆元左右。在樂觀的情況下，到2025財年，蘋果的估值可能達到4兆元。」