蘋果避險特性 市場看法分歧

在全球經濟衰退聲中，投資人避險情緒高漲，蘋果 公司恰好符合「安全港」的角色。在上半年歐美銀行業出現危機時，蘋果公司也曾獲得投資人的青睞；但下半年能否延續「避風港」屬性，華爾街 看法分歧。

蘋果在WWDC大會上推出Vision Pro，是繼8年前Apple Watch之後首款新產品。市場觀察它是否會像第一代iPhone 一樣，成為一個革命性的新科技產品。

對此，晨星亞洲股票研究總監伊藤和典(Kazunori Ito)認為Vision Pro存在劃時代變革的基因，「它不僅是Meta Quest等產品的追隨者，更是一台從長遠來看可能成為產業標準的立體計算設備。」

這個新產品是否能再次帶來「iPhone時刻」將取決於AR/VR的爆發情況。伊藤相對保守地認為，現有的AR/VR設備在價格、處理能力、電池壽命和重量等方面存在諸多限制，再加上應用程式十分匱乏，尚未成為生活中不可或缺的產品，這與蘋果手機的普及率還是有很大區別的。

iPhone銷量依然是市場關注重點。IDC報告顯示，今年第1季整個智慧手機產業同比收縮近15%，三星和小米出貨量分別下滑19%和24%，但iPhone卻一枝獨秀，較去年同期增加2%。

然而，並非所有華爾街分析師都看好蘋果。瑞信將蘋果的股票評級從「買進」下修至「中性」。並將目標價從180元調升至190元，仍低於華爾街平均目標價220元。

分析師沃格特(David Vogt)預計今年下半年iPhone銷量至少會下降1%至2%。且從估值角度來看，當前蘋果本益比約為29倍，高於過去5年平均水平，比史坦普500指數成份股的平均估值要高出約50%，「即使溢價合理，但考慮到業務成長阻力越來越大，股價不太可能繼續上漲。」