錯過科技行情 共同基金落後

高盛 策略師表示，美國共同基金不願投資 今年強勁反彈的大型科技股，這讓它們付出沉重代價，因為它們的投資效益因此落後於大盤指數 。

以康納斯(Cormac Conners)為首的高盛策略師在報告中寫道，今年只有三分之一的大型共同基金跑贏了大盤指數，低於長期平均水平的38%。

高盛指出，這些基金平均減碼蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、輝達、特斯拉和Meta 15個百分點。但這些股票卻是2023年史坦普500指數中漲幅最大的股票。

今年以來，美國股市的復甦主要由一小部分科技龍頭所帶動，因為投資人紛紛轉向了具有強勁獲利潛力且涉足人工智慧(AI)的公司，遠離對經濟敏感的周期性產業。

那斯達克綜合指數年初至今上漲24%，可望創下1998年以來的最佳開局表現。這與2022年形成鮮明對比；當時由於利率上升和對獲利的擔憂，以科技股為主的那指創下2008年全球金融危機以來的全年最大跌幅。

高盛策略師表示：「在今年美股小幅上漲之際，核心基金和成長型基金減碼大型科技股，對其回報率構成重大負面影響。」

高盛表示，美國共同基金沒有轉向更具防禦性和成長性的產業；在人們擔心經濟衰退的情況下，這些產業帶動了今年美股的漲勢。這些共同基金反而針對經濟強勁成長的預想狀況進行配置，轉向價格較低的所謂價值股。

史指價值股指數今年上漲3.3%。相較之下，史指成長股指數漲幅為11%。（財經新聞組）