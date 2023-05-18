利率 月餘新高 房貸申請減少

更高的房貸利率和待售房屋的嚴重短缺，正在對房貸需求造成影響。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數 ，上周購屋房貸申請較前周下降4.8%。成交量較一年前同周下降26%。符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.48%升到6.57%，為2個月來新高。

Stellantis威脅自英國 出走

擁有標致、克萊斯勒和雪鐵龍等品牌的汽車製造巨頭Stellantis，警告英國脫歐後的貿易規定嚴重危及其業務。該公司表示，由於英國和歐陸之間電池運輸將被徵收關稅，該公司未來將處於競爭劣勢。Stellantis在英國兩家工廠生產Vauxhall、飛雅特、歐寶和其他汽車，員工超過5000人。

成本降低 TJX調升獲利財測

TJX Cos Inc調升全年獲利預期，寄望較低的成本和穩定的需求能吸引受通膨打擊的消費者轉向該折扣零售商。在與原材料、勞動力和運費相關的高昂成本苦苦掙扎了數月之後，該公司的支出開始有所減少，從而提高了獲利率。預計全年調整後每股獲利在3.39至3.48元間。

氣囊無法充氣 福特召回卡車

福特召回超過31萬輛卡車，因為駕駛座前氣囊在碰撞時可能無法充氣。召回車型涉及2016年式的某些F-250、F-350、F-450和F-550 Super Duty卡車。該公司表示，灰塵會積聚在方向盤內的電纜中，從而中斷電氣連接。福特表示，目前尚未接獲任何由該問題導致的車禍或受傷事故。

用以避險 美元升至6周新高

美元指數升至6周新高，受惠於其在美國債務違約風險中的避險地位，以及交易員因美國消費者支出數據強勁而後削減對Fed很快降息的押注。美元指數兌歐元、日元和英鎊等一籃子貨幣上漲0.25%至102.86；一度觸及4月初以來的最高水平。

4月新屋開工年率84.6萬套

4月獨棟房屋開工量增加，但3月數據被大幅下修，顯示即使房貸利率回落，但陷入困境的房市仍在努力尋找底部。商務部表示，占房屋建築大宗的獨棟住宅開工量4月經季節性因素調整後的年率為84.6萬套，成長1.6%。3月獨棟住宅開工量下修至83.3萬套，而非原值86.1萬套。