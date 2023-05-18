我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾普斯坦受害者提訴訟 德意志銀行將付和解金

國稅局免費自己「線上報稅」明年試行 多數納稅人興趣

消費緊縮 大品牌進軍美元店

財經新聞組／綜合報導
全國品牌爭取在美元店上架，鎖定精打細算的消費者。（路透）
全國品牌爭取在美元店上架，鎖定精打細算的消費者。（路透）

Dunkin' coffee和Schick刮鬍刀等大品牌家用品製造商正在壯大銷售團隊，並在美國無處不在的美元店上架專業化和低成本的產品，以吸引更多精打細算的購物者。

食品和家庭必需品製造商正在大舉進軍美元店，因為低成本零售商每年開設數千家門市；而且增加新鮮農產品以吸引受挫於通貨膨脹的購物者，為銷售下滑的製造商提供業績成長機會。

專注於零售和消費品的德勤諮詢(Deloitte Consulting LLP)負責人強生(Ed Johnson)表示，「過去，美元店賣的大多是其他零售商的滯銷庫存或零碎物品。」但現在，由於其規模和數量，主食製造商正以對待沃爾瑪相同的嚴謹態度對待連鎖美元店。

塔夫茨大學(Tufts University)的一項研究發現，按家庭支出比計算，低成本商店在美國的數量遠遠超過3.5萬家，是美國成長最快的食品零售商。

Conagra Brands Inc等包裝食品公司表示，這些商店越來越有吸引力，因為它們店內正在安裝更多冰櫃和冰箱，開始銷售廉價電視餐、早餐三明治和酸奶等商品。

卡夫亨氏的專有數據顯示，截至2月12日的第1季，Dollar Tree旗下Family Dollar連鎖店食品和飲料銷售額增幅位居第二，達14.1%，僅次於競爭對手沃爾瑪，並超過山姆會員店、目標百貨和克羅格公司。

但是美元店也在擴大自有品牌數量，全國性品牌製造商面臨更激烈的競爭。

由於大多數美元店面積不到沃爾瑪門市或大多數傳統雜貨店的一半，貨架空間有限，通常只銷售最暢銷的基本商品。

美元店最關注的指標是單一產品的「每個銷售點的金額」，評估每件商品在貨架上的流轉率。如果未達門檻，就會另尋其他商品取代。

沃爾瑪 零售商 目標百貨

上一則

人口老化 衝擊世界各國財政

下一則

買氣弱 特斯拉要打廣告了

延伸閱讀

債限僵局可望突破 美股早盤小漲 台積電ADR漲逾4%

債限僵局可望突破 美股早盤小漲 台積電ADR漲逾4%
理財Q&A／對抗通膨 食品雜貨省錢20招

理財Q&A／對抗通膨 食品雜貨省錢20招
曾被捧為芝加哥經濟希望 沃爾瑪不堪虧損撤一半據點

曾被捧為芝加哥經濟希望 沃爾瑪不堪虧損撤一半據點
盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點

盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點

熱門新聞

財政部長葉倫警告，最快6月初，聯邦政府就會面臨無錢償債的危機。分析師擔心，一旦美國債務違約，引發的金融危機不堪設想，可能重創持有美債的銀行業者。(美聯社)

看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈

2023-05-13 13:10
矢板明夫表示，近來日本人來台觀光的人數減少，很可能是受到經濟衰退的影響。（Getty Images）

台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」

2023-05-13 05:29
武漢一家工廠的工人生產線。(Getty Images)

德媒：中國不太可能再次拯救全球經濟

2023-05-14 15:59
美國選民和國會兩極分化嚴重，此次債限僵局下債務違約的風險比以前高。圖中為共和黨籍眾院議長麥卡錫，他堅持調高債限必須伴隨削減政府開支。（美聯社）

美債違約風險高 最大避險工具出爐 次選充滿諷刺意味

2023-05-15 19:17
隨著升息環境引發的信用緊縮，加重企業的財務壓力，過去24小時至少有七家公司聲請破產保護。(路透)

信用緊縮害的…美國一天內至少7家企業聲請破產保護

2023-05-15 11:04
中國買家在過去三周內已取消至少83.2萬噸的美國玉米訂單，據悉是由於巴西的玉米價格更便宜。圖為巴西一家中資玉米、大豆、高粱等農作物種子研發公司。（新華社）

巴西更便宜 中取消83.2萬噸美國玉米訂單 「退單潮」恐將持續

2023-05-15 09:00

超人氣

更多 >
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚
南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？
你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？

你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？
美公民赴中國簽證費 月底漲價

美公民赴中國簽證費 月底漲價