消費緊縮 大品牌進軍美元店

全國品牌爭取在美元店上架，鎖定精打細算的消費者。（路透）

Dunkin' coffee和Schick刮鬍刀等大品牌家用品製造商正在壯大銷售團隊，並在美國無處不在的美元店上架專業化和低成本的產品，以吸引更多精打細算的購物者。

食品和家庭必需品製造商正在大舉進軍美元店，因為低成本零售商 每年開設數千家門市；而且增加新鮮農產品以吸引受挫於通貨膨脹的購物者，為銷售下滑的製造商提供業績成長機會。

專注於零售和消費品的德勤諮詢(Deloitte Consulting LLP)負責人強生(Ed Johnson)表示，「過去，美元店賣的大多是其他零售商的滯銷庫存或零碎物品。」但現在，由於其規模和數量，主食製造商正以對待沃爾瑪 相同的嚴謹態度對待連鎖美元店。

塔夫茨大學(Tufts University)的一項研究發現，按家庭支出比計算，低成本商店在美國的數量遠遠超過3.5萬家，是美國成長最快的食品零售商。

Conagra Brands Inc等包裝食品公司表示，這些商店越來越有吸引力，因為它們店內正在安裝更多冰櫃和冰箱，開始銷售廉價電視餐、早餐三明治和酸奶等商品。

卡夫亨氏的專有數據顯示，截至2月12日的第1季，Dollar Tree旗下Family Dollar連鎖店食品和飲料銷售額增幅位居第二，達14.1%，僅次於競爭對手沃爾瑪，並超過山姆會員店、目標百貨 和克羅格公司。

但是美元店也在擴大自有品牌數量，全國性品牌製造商面臨更激烈的競爭。

由於大多數美元店面積不到沃爾瑪門市或大多數傳統雜貨店的一半，貨架空間有限，通常只銷售最暢銷的基本商品。

美元店最關注的指標是單一產品的「每個銷售點的金額」，評估每件商品在貨架上的流轉率。如果未達門檻，就會另尋其他商品取代。