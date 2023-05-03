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葉倫:財政部現金6月耗盡

編譯黃淑玲／綜合報導
美國財政部長葉倫。（美聯社）
美國財政部長葉倫。（美聯社）

美國財政部葉倫警告，美國財政部恐會在6月初就耗盡現金。她1日致函眾議院議長麥卡錫與兩黨國會領袖，提到財政部運用特殊會計手段讓聯邦債務不超出上限的能力，最快6月初就難以為繼。

葉倫在信函中寫道，「我們的最佳估計是，在6月初之前就無法繼續履行所有的政府義務。而且時間點可能最快在6月1日。」由於歲入與支出流是變動的，「財政部窮盡特別措施的確切日期，或許會在這些估計的數周之後。」

彭博資訊指出，自1月觸及目前31.4兆美元的法定上限以來，財政部一直在透過使用特殊的會計操作，來避免可能發生的聯邦債務違約。葉倫提供的最新時間表，反映了財政部這些回旋空間何時可能耗盡的最新想法，但這個時間點也比外界猜測的更早。美國國會預算處（CBO）先前預測，美國最快可能在7月面臨債務違約，高盛則估為7月底左右。

美國總統拜登當日已致電包括麥卡錫在內的國會領袖，邀請他們9日開會討論舉債上限問題。

國會預算辦公室（CBO）同日發出的警告，也強化了財政部這個最新提出的時間表。CBO說，他們自己的預測顯示，財政部「在6月初」就將耗盡資金的風險更為提高。

葉倫在信中敦促國會領袖，「鑑於當前的預測，國會必須儘快採取行動，增加或暫停債務上限，提供政府能夠繼續付款的長期確定性。」美國公債殖利率曲線在周一葉倫的最新宣示前後，沒有太大變化。仍然呈現在6月和8月等多個引發擔憂時間點，出現錯位。

目前尚無跡象顯示，共和與民主兩黨在舉債上限的黨派對決中有任何妥協可能，雙方議員1日下午都再各自強化了立場。麥卡錫4月26日發布了共和黨的提案，將提高上限與全面削減開支掛鉤。但眾議院通過的這項措施，無法在民主黨控制的參議院過關。

財政部 葉倫 麥卡錫

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