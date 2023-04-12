迎接通膨數據 史指收盤持平

投資人為本周發布的關鍵通膨數據預做準備，史坦普500指數 收盤持平。

史指微跌0.17點或0.004%收4108.94點。道瓊工業平均指數上漲98.27點或0.29%至3萬3684.79點。那斯達克綜合指數下跌52.48點或0.43%至1萬2031.88點。

周期性股票跑贏大盤，但科技股表現落後。能源股領漲史指，上漲約0.9%。另一方面，科技股落後於大盤，資訊科技類股下跌1%。

與此同時，二手車零售商CarMax上季獲利優於預期，股價上漲9.64%。Moderna下跌3.06%，這家生技公司將延後流感疫苗 的研發。

12日將公布3月消費者物價指數(CPI)，13日公布生產者物價指數(PPI)。這兩項通膨指標都可以進一步闡明Fed可能如何執行升息動作。

此外，華爾街即將迎來又一個財報季，幾家主要銀行將發布自3月一系列銀行危機以來的首次財報。摩根大通、富國銀行和花旗集團將於14日發布財報。 貝萊德和聯合健康集團也將次同日發布財報。

芝加哥Fed行長古爾斯比(Austan Goolsbee)表示將密切關注信貸狀況，「在5月下次會議之前，我首先想到的是試圖解決這個關於信貸的問題：它會是事實上的信貸緊縮嗎？」矽谷銀行 和Signature Bank倒閉後，對信貸狀況的擔憂加劇。