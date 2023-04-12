我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

迎接通膨數據 史指收盤持平

財經新聞組／綜合報導

投資人為本周發布的關鍵通膨數據預做準備，史坦普500指數收盤持平。

史指微跌0.17點或0.004%收4108.94點。道瓊工業平均指數上漲98.27點或0.29%至3萬3684.79點。那斯達克綜合指數下跌52.48點或0.43%至1萬2031.88點。

周期性股票跑贏大盤，但科技股表現落後。能源股領漲史指，上漲約0.9%。另一方面，科技股落後於大盤，資訊科技類股下跌1%。

與此同時，二手車零售商CarMax上季獲利優於預期，股價上漲9.64%。Moderna下跌3.06%，這家生技公司將延後流感疫苗的研發。

12日將公布3月消費者物價指數(CPI)，13日公布生產者物價指數(PPI)。這兩項通膨指標都可以進一步闡明Fed可能如何執行升息動作。

此外，華爾街即將迎來又一個財報季，幾家主要銀行將發布自3月一系列銀行危機以來的首次財報。摩根大通、富國銀行和花旗集團將於14日發布財報。 貝萊德和聯合健康集團也將次同日發布財報。

芝加哥Fed行長古爾斯比(Austan Goolsbee)表示將密切關注信貸狀況，「在5月下次會議之前，我首先想到的是試圖解決這個關於信貸的問題：它會是事實上的信貸緊縮嗎？」矽谷銀行和Signature Bank倒閉後，對信貸狀況的擔憂加劇。

指數 流感疫苗 矽谷銀行

上一則

穆迪：Fed應暫停升息 但今年不會降息

下一則

對沖基金看空 規模12年新高

延伸閱讀

史坦普500漲勢集中 9成來自「這7檔」科技股 分析師警告：不健康

史坦普500漲勢集中 9成來自「這7檔」科技股 分析師警告：不健康
買車更難？美近兩成車貸族 月還款飆到1000美元以上

買車更難？美近兩成車貸族 月還款飆到1000美元以上
關注通膨數據 史指微幅走升

關注通膨數據 史指微幅走升
史指今年漲幅 九成靠20支股

史指今年漲幅 九成靠20支股

熱門新聞

小企業難過 破產數更甚疫前

2023-04-08 02:15
馬斯克表示，他覺得「股神」巴菲特比葉倫更適合擔任美國財長。 （美聯社）

美財長誰是理想人選？馬斯克點名「他」：每周不用一小時就做好工作

2023-04-07 07:19
保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉，股價周一重挫近50% 。（取材自特百惠線上產品目錄）

保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉 股價重挫近50%

2023-04-10 19:08
台灣是宏都拉斯蝦類產品的最大出口市場，在宏都拉斯的太平洋沿岸，養蝦業成千上萬名員工擔心未來生計會因為政府決定與台灣斷交而受波及。（Getty Images）

出口台灣占1/3 宏都拉斯養蝦業憂受斷交波及「想跟台灣做生意」

2023-04-07 18:18
洛杉磯及長灘港突然停擺，所有碼頭作業已經停止。台灣的海運公司證實，美國兩大重要港口真的開始罷工，目前知道情況是罷工，但詳細情況業界都在了解情況變化。（路透）

物流全傻了 洛杉磯及長灘港傳無預警罷工 恐衝擊運價

2023-04-07 06:34
預估經濟衰退最快在第3季出現。（歐新社）

信貸緊縮已展開 經濟衰退恐加速

2023-04-08 02:15

超人氣

更多 >
聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事
布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸
一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？
達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴
紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款