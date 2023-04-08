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桑默斯：美國衰退機率攀升 Fed升息循環近尾聲

編譯湯淑君／綜合外電
前美國財政部長桑默斯表示，近來一連串指標顯示美國經濟疲軟，陷入衰退的可能性日增，聯準會（Fed）升息循環接近尾聲。（美聯社）
前美國財政部長桑默斯表示，近來一連串指標顯示美國經濟疲軟，陷入衰退的可能性日增，聯準會（Fed）升息循環接近尾聲。（美聯社）

彭博資訊報導，前美國財政部長桑默斯表示，近來一連串指標顯示經濟疲軟，美國經濟陷入衰退的可能性與日俱增，他認為聯準會（Fed）這波升息循環接近尾聲。

哈佛大學教授桑默斯7日接受彭博電視台訪問時說：「情勢相當明顯，當前這波緊縮循環已進入最後階段。不論下一步有沒有必要升息，我認為他們不到最後關頭，都不應遽下斷語。」他指的是Fed決策官員下次決策會議5月3日登場。

提到美國3月非農就業報告，桑默斯認為重要性不大，因為反映的是第1季初期的經濟強勢，與經濟現況較無關聯，因為上月的銀行業動盪已導致信貸收緊。美國3月就業人數持續強勁成長，失業率降到3.5%。

對照下，上周公布的製造業及服務業採購經理人指數都比預期弱，足見景氣減緩幅度比預期嚴重。ISM工廠指數觸及2020年春季以來最低點。此外，職缺數降低，領失業救濟金人數則攀升。

桑默斯說：「我們察覺信貸金額顯著收緊。此時發生衰退的或然率走高。我認為，Fed面臨非常、非常棘手的決定。」

他指出，目前的上行風險和下行風險都很大，而這「雙面風險」反映的是經濟過熱的諸多後果。他並呼籲Fed全面檢討內部的模型，該模型既未能料見通膨2021年開始扶搖直上，也未對銀行體系風險升高示警，直到矽谷銀行（SVB）倒閉才引起關注。

桑默斯認為，Fed應徹底反思存款透過銀行放貸的方式。SVB倒閉災難的一大教訓，是這家放款機構的儲戶基礎「黏著度」遠不如眾人預期。這起事件也促使更廣大的銀行儲戶把存款領出、尋找收益更高的資金停泊處。

他說：「長久來，我們的金融體系建立在眾多家庭願意接受存款利息寥寥無幾的基礎上，我不確定那種情況能否持續下去。Fed必須徹底思考未來希望見到什麼樣的金融體系。」

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