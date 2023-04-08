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信貸緊縮已展開 經濟衰退恐加速

財經新聞組／綜合報導
預估經濟衰退最快在第3季出現。（歐新社）
預估經濟衰退最快在第3季出現。（歐新社）

隨著銀行業危機的影響持續發酵，經濟學家們一直最擔心的事情還是來臨了：「信貸緊縮」已經開始，並且未來恐將進一步惡化。在Fed仍持續升息之下，這可能會讓美國經濟加速陷入衰退。

Apollo Global Management首席經濟學家史洛克(Torsten Slok)表示，壓力已經開始顯現。他引用3月10日矽谷銀行倒閉後達拉斯Fed的一項調查指出，貸款數量已出現戲劇性的逆轉。

根據達拉斯Fed這份本周公布的調查，在矽谷銀行破產後，隨著銀行迅速採取行動進一步收緊信貸標準，消費性貸款已經出現下降。

這項在3月21日至29日針對71家金融機構進行調查顯示，追踪貸款總量指數跌至-18.3，與2月指數4.8呈反向走勢。其中降幅最大的是消費性貸款，該指數從-17.8降至-33.4。

調查還顯示，達拉斯Fed整體貸款需求指數降至-45.6，為2020年5月以來的最低水平，創2017年開始進行這項調查以來的最嚴重環比下跌。

Fed主席鮑爾上月表示，在矽谷銀行和Signature Bank倒閉後，銀行提供給企業和家庭的貸款可能會減少。

另一項針對15家最大銀行首席經濟學家的調查顯示，針對消費者和企業的信貸狀況可能會在未來6個月惡化至疫情爆發以來最差水平。

美國銀行家協會(ABA)本周發布報告顯示，第2季信貸狀況指數從第1季的12.5降至5.8。該指數低於50就代表經濟學家們預測未來6個月信貸狀況會惡化。

經濟學家們預計，銀行今年將收緊信貸標準，以應對Fed升息和居高不下的通膨，這將導致消費支出和企業投資成長放緩。

所有15位經濟學家都認為未來6個月企業獲得貸款的機會將減少，幾乎所有人都預測消費性貸款也會遇到同樣情況。

ABA首席經濟學家史瑞尼瓦桑(Sayee Srinivasan)在新聞稿中表示，「ABA最新的信貸狀況指數顯示，近期強勁的信貸質量將受到今年不確定性和更整體經濟利空的挑戰。」「貸款機構正在謹慎應對。」

Fed試圖在不引發衰退的情況下控制住通膨，但最近的銀行業動盪加大了經濟衰退風險。

Oxford Economics首席美國經濟學家史維特(Ryan Sweet)表示，銀行系統最近的不穩定可能導致一場更嚴重、更持久的衰退。預計經濟衰退將在第3季開始。

貸款 指數 矽谷銀行

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