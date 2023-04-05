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散戶大舉出逃 買股金額腰斬

財經新聞組／綜合報導

在經歷動盪的第1季後，美股恐將失去一股支撐力道，因為散戶投資人大舉出逃。

根據金融數據公司Vanda的數據，近幾周散戶買盤急劇放緩，已跌至2020年11月以來新低。截至3月30日的近10個交易日中，散戶股票淨買入金額約89億元，較2月16日同期峰值170億元幾近腰斬。

今年年初美股狂熱，因害怕錯過(FOMO)心態推動行情，資金大舉湧入去年遭受重創的股票，推動史坦普500指數一路攀升。Vanda數據顯示，2月散戶資金每日淨流入速度記錄以來新高，達15.1億元。

Vanda研究部資深副總裁伊亞基尼(Marco Iachini)表示：「散戶不再猛踩油門，這本來就無法持續，投資人信心已經開始動搖。」

事實上，根據美國散戶投資人協會(AAII)的最新調查，投資人信心在3月急轉直下。截至3月29日當周，看多美股未來6個月走勢的投資人比率為22.5%，遠低於歷史平均值37.5%；而同期看跌美股表現的投資人占比為45.6%，遠高於歷史平均值31.0%。

不只散戶投資人，專業機構的熱情也大幅減弱。美國商銀3月全球基金經理人調查報告顯示，專業投資人對美股的配置比率已經降至18年來最低點，減碼美股的比率達44%。

展望後市，根據溯自1928年的歷史數據，史指4月平均漲幅為1.4%，是一年中表現次佳單月，僅次於7月。不過上市公司的獲利增幅可能出現2020年第2季以來最大同比跌幅。

投資人未來幾周將迎來新一季財報季。金融數據公司FactSet於3月31日發布的數據顯示，由於銀行流動性危機加劇了經濟衰退擔憂，分析師對企業獲利前景看法悲觀，調降第1季史指成份股的每股獲利中值預測值至50.75元，降幅為6.3%，高於過去5年平均值2.8%。

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