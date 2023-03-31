證券員工創新高 獎金卻大減26%

根據紐約州審計長迪納波利(Thomas DiNapoli)發布的最新報告，華爾街證券 業獎金較2021年的創紀錄水平大減26%，2022全年平均為17萬6700元。

在經歷過2021年的大發利市後，去年經濟環境惡化和交易市場停滯不前，給銀行獲利帶來了沉重壓力。

迪納波利說：「下降26%後使得平均獎金更接近於疫情前金融員工的水平。」

在從12月到3月的傳統獎金季中，紐約市 證券業員工的2022年獎金總額縮水21%至337億元，遠低於去年創下的427億元紀錄。這是自經濟大衰退以來的最大降幅。

2022年全紐約市證券從業人員較就業高峰期的2000年減少5.1%。迪納波利估計，該市每11個工作崗位中就有1個直接或間接與證券業相關。

2022年紐約市證券業從業人員約19.08萬人，為20多年來的最高水平。

迪納波利預計，與前一年相比，紐約市證券業2022年的獎金可能會讓州所得稅收入減少4.57億元，紐約市稅收減少2.08億元。

在2022財年，證券業占州稅收的22%，合229億元；占紐約市稅收的8%，合54億美元。

2022年由於Fed大幅升息、通貨膨脹和俄羅斯入侵烏克蘭引發的地緣政治動盪，導致投資銀行手續費用暴跌，華爾街的稅前獲利較上年下降56%。