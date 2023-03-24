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瑞信人才 華爾街爭搶

編譯陳律安／綜合報導

在瑞士信貸被瑞銀集團收購後，傳出從新加坡到倫敦和紐約、從獵頭公司到同業銀行，不斷接到心急如焚的瑞信員工來電，希望另謀出路。華爾街銀行和歐洲的同業則為此把縮編撙節計畫暫擺一旁，以把握能以更低代價爭奪頂尖人才的機會。

彭博資訊引述知情人士報導，德意志銀行、花旗、摩根大通正準備僱用一些瑞信的投資銀行家和財富管理人，招聘瑞信人員的會面已在紐約和倫敦展開。

儘管瑞信傾頹的餘波未平，但部分銀行已把重點從預防擴散風險轉為聚焦於十年僅見的徵才機會。瑞信是自金融危機以來第一家緊急出售的大型銀行，為同業提供難得的招聘重要人才或收購事業的機會。這與數周前金融業裁員和凍結人事的情況，形成強烈對比。

儘管瑞信過去兩年已有大量高階銀行家出走，但同業仍把該公司約5萬名員工視為豐沛的人才庫。紐約招聘業者Quest集團常務董事尼爾森說：「很多瑞信的人員理解到，瑞銀在金融機構部門、槓桿金融和投顧事業的規模較小，因此向其他公司洽詢轉職的機會。」

知情人士說，德意志銀行在瑞銀暗示將縮減瑞信的債券交易部門後，正更密切關注相關人才的動向。

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