我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約高中生坐渡輪優惠價只要1.35元 市議會通過

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

SVB事件凸顯迫切問題：企業坐擁巨額現金 如何避開六風險？

編譯湯淑君／綜合外電
矽谷銀行（SVB）倒閉效應持續發酵，不僅銀行業者紛紛加強內部風險控管，企業財務主管也連忙檢視自家現金管理是否得當。 （美聯社）
矽谷銀行（SVB）倒閉效應持續發酵，不僅銀行業者紛紛加強內部風險控管，企業財務主管也連忙檢視自家現金管理是否得當。 （美聯社）

矽谷銀行（SVB）倒閉效應持續發酵，不僅銀行業者紛紛加強內部風險控管，美國企業財務主管也連忙檢視自家現金管理是否得當。

美國聯邦存款保險金額上限為25萬美元，但數百家SVB企業客戶的存款金額遠超過此數，SVB遭擠兌而崩潰後，許多企業儲戶嚇壞了，唯恐沒有存款保險的巨額資金付諸流水。所幸聯邦監管當局決定提供全額擔保。

這起銀行倒閉事件凸顯出一個重要問題：龐大的企業現金該如何管理才妥當？

財經網站MarketWatch報導，企業現金管理是個龐大的市場。根據財務管理顧問公司Carfang Group的資料，目前美國企業的資產負債表上總計約持有3.6兆美元的現金，比2000年的1兆美元激增。

光是五大科技巨人——蘋果、微軟、Google母公司Alphabet、亞馬遜、臉書母公司Meta Platforms——就持有超過5億美元的現金和可流通證券。

Cargang Group創辦人Anthony Carfang最近在一場線上研討會上表示，企業大掌櫃至少必須正視六大風險：

1. 流動性風險（liquidity risk）：今日沒錢償付今日的帳單

2. 利率風險（interest rate risk）：市場利率大幅變動造成損失

3. 集中風險（concentration risk）：把所有雞蛋都放在同一個籃子裡

4. 期限風險（duration risk）：利息收取與支付的時間不一致導致損失

5. 信用風險（credit risk）：借貸者債務違約

6. 關係風險（relationship risk）：受到商業往來夥伴牽連

例如，以上六項風險中，SVB就涉及其中三項（流動性、利率、期限風險）， 而SVB倒閉連累眾多錢存該銀行的公司（關係風險）。

受訪企業財務主管表示，最明智的行動，就是把企業現金投資在聚焦政府公債的貨幣市場基金，或直接購買短期公債，如此一來可避開銀行，降低Carfang列舉如上的幾項風險。

企業財務主管最大的目標，是確保資本安全無虞。一年前，利率低到接近0%的時候，毫無機會靠存款獲得報酬。如今，利率走高，現金存款會生利息，有助於挹注企業淨利。

科技公司或許坐擁堆積如山的鈔票，但他們畢竟不是銀行，理應把資本運用來創新，而不是投機。

利率 SVB 保險

上一則

SVB倒閉效應阻撓Fed打通膨？克魯曼：似是而非的迷思

延伸閱讀

SVB倒閉效應阻撓Fed打通膨？克魯曼：似是而非的迷思

SVB倒閉效應阻撓Fed打通膨？克魯曼：似是而非的迷思
築防火牆… 11銀行聯手注資300億 援救第一共和銀行

築防火牆… 11銀行聯手注資300億 援救第一共和銀行
矽銀倒閉 敲響政治正確警鐘

矽銀倒閉 敲響政治正確警鐘
FDIC擔保25萬元存款 股票、債券投資等帳戶不受保

FDIC擔保25萬元存款 股票、債券投資等帳戶不受保

熱門新聞

圖為10日民眾在加州矽谷銀行入口處看張貼的公告。美聯社

引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？

2023-03-10 16:02
財長葉倫。(Getty Images)

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

2023-03-12 11:27
貝萊德執行長芬克。美聯社

貝萊德CEO：SVB觸發滾動危機 下波倒下的是這些業者

2023-03-15 12:15
SVB金融集團執行長貝克（Greg Becker） 。（ 路透）

引爆金融地雷的矽谷銀行 掌門人何許人也？

2023-03-12 15:45
美國矽谷銀行9日宣布因投資組合虧損而要出售股票，竟引發創投界大恐慌，甚至拖累美國到亞洲與歐洲的銀行股和股市大盤。 （路透）

拖累美亞歐銀行股的矽谷銀行 到底發生何事？

2023-03-10 07:26
矽谷銀行（SVB）驚傳需賣股籌資，加上專營加密幣業務的Silvergate銀行突然關門，導致全球金融股重挫，也使市場人士擔憂這是否是更大問題的開端。 （路透）

美銀行股重挫 市場擔憂這只是重大問題的開始

2023-03-10 08:38

超人氣

更多 >
快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費

快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費
楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？
將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻
郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封
詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒