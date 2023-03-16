谷歌 瑞士員工罷工抗議裁員

在200多名員工被解雇後，數百名瑞士蘇黎世谷歌員工在辦公室舉行了罷工。谷歌母公司Alphabet今年1月宣布全球將裁員1.2萬，相當於其全球員工總數的6%。谷歌瑞士擁有約5000名員工，員工所屬的IT員工工會Syndicom表示有2000多名員工自願降低工資和工時，以避免遭到裁員。但遭谷歌拒絕。

高盛調降2023年經濟成長預測，理由是在整體金融體系動盪之際，中小型銀行的貸款減少。該公司將其成長預測下修0.3個百分點至1.2%，原因是預計小型銀行將試圖保持流動性以防存款戶提款，從而導致銀行貸款標準大幅收緊，進而拖累近幾季已趨緩的GDP成長率。

利率 雖降 房貸需求仍然增加

雖然房貸利率有所波動，但房貸需求連續第二周增加。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周總申請量較前周增加6.5%。符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.79%降至6.71%。購屋房貸申請本周成長7%，仍較去年同期低38%。

商務部正制訂無線頻譜戰略

拜登政府正在努力確認重要的無線頻譜，以重新用於滿足先進科技需求和美國對無線網絡需求的飆升。商務部國家電信和信息管理局(NTIA)正在制訂國家頻譜戰略，目標是確定至少1500兆赫的頻譜以用於潛在的新用途。包括固網和行動無線寬頻、下一代衛星通訊和其他航太通訊系統。

PPI意外下跌 年率低於預期

2月批發物價意外下跌，在Fed下周作出利率決策前提供令人鼓舞的訊息。勞工部報告，2月生產者物價指數(PPI)下降0.1%，低於1月的上漲0.3%；年增率上揚4.6%，遠低於上月下修後的5.7%。剔除食品、能源和貿易的核心PPI上漲0.2%，低於1月0.5%的漲幅。按年計算，核心PPI成長4.4%，與1月相同。

末日博士 推另類避險商品

有「末日博士」稱號的經濟學者羅比尼攜手高盛集團，推出系列規劃中的首個金融產品，為投資人在市場大跌時提供另類避險策略。羅比尼是Atlas資本團隊（ACT）共同創辦人。過去一年股債齊跌、股六債四績效受影響，而該公司的ACT指數，提供了結合美國短期公債、抗通膨債券、黃金、美國不動產投資信託的投資組合。