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風暴影響 矽谷停電如第三世界 居民被迫用發電機煮飯

貝萊德CEO預警 金融業仍有風險

財經新聞組／綜合報導

貝萊德CEO芬克(Laurence Fink)警告，在矽谷銀行(SVB)倒閉後，地區銀行業仍面臨風險，通膨將持續存在，利率將繼續上升。

他在年度股東信函中描述當前的金融狀況是「正為寬鬆貨幣政策付出代價」：Fed不得不升息近500個基點以對抗通膨。他預計Fed將進一步升息。

芬克寫道，在地區性銀行業出現危機之後，金融業可能會出現他所說的「流動性配置失當」。這是因為低利率促使一些資產所有者增加易出售不易的高收益投資。

他指出，「債市去年下跌了15%，但正如老派西方電影的情節，它似乎『安靜，太安靜了』。」「自1980年代以來最快的升息步伐揭露了金融體系的裂縫，因此必須做出其他取捨。」

芬克說，迅速的監管行動有助於避免危機擴大。他預計一個更加分裂的世界將中斷供應鏈並使通貨膨脹持續存在，並且「未來幾年更可能保持在接近3.5%或4%的水平」。

他表示，目前尚不清楚由利率上升引發的銀行業危機，是否會有更多受害者，但某些銀行現在似乎無可避免地會縮減貸款以支撐其資產負債表。這將導致銀行客戶更加轉向資本市場融資，以應對他所說的幾家小型銀行的「資產負債配置失當」。

芬克寫道：「現在要知道損害的範圍有多廣還為時過早。」「至今監管部門的反應非常迅速，果斷的行動幫助避免了風險擴大。但市場仍處於緊張狀態。」

他說，高利率也會限制政府的支出，因此企業和政府領導人必須共同努力，「政策制訂者和監管者可用於解決當前危機的貨幣和財政工具十分有限，尤其是在美國兩院分裂的情況下。」

利率 升息 貨幣

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