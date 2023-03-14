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輝瑞砸430億美元收購癌藥廠Seagen 布局後新冠時代營運

編譯黃淑玲／綜合外電
輝瑞13日宣布，將以430億美元收購抗癌藥廠Seagen。（美聯社）
輝瑞13日宣布，將以430億美元收購抗癌藥廠Seagen。（美聯社）

輝瑞（Pfizer）將以430億美元收購癌症藥物製造廠Seagen，為今年最大手筆併購案，顯示輝瑞積極布局「後新冠時代」機會，主流回歸醫藥市場。

輝瑞將以每股229美元現金，收購總部在華盛頓州Bothell市的Seagen，比上周五Seagen收盤價溢價約35%。交易預計在今年底或明年初完成。Seagen與輝瑞股價應聲走高。Seagen於13日收盤大漲14.51%至197.65美元，輝瑞也漲1.19%，收在39.86美元。Seagen股價今年以來，已經上漲53.8%。

這宗交易也是艾伯維（AbbVie）2019年同意以630億美元收購愛力根（Allergan）以來，製藥業最大規模的收購案。

Seagen是開發抗癌抗體藥物複合體（ADC）藥物的先驅，這種藥物的作用就像「導引飛彈」一樣，精準摧毀癌細胞，不傷害到健康的細胞，預期今年營收將比去年成長12%至約22億美元。而且在美國通膨削減法（IRA）為年長美國人設定醫療支出上線後，將會有更多人取得Seagen的昂貴療程，從而嘉惠Seagen。

輝瑞董事長兼執行長博爾拉（Albert Bourla）說，腫瘤藥物仍是「全球醫藥的最大成長驅力」，Seagen擁有24種獲批准癌症藥物、還有33項正在臨床開發的計畫，輝瑞能夠提高Seagen的商業產能三倍，同時加快完成臨床試驗的時程。

輝瑞表示，Seagen的產品組合將讓該公司在早期試驗性的癌症療程營收倍增，這項收購案和最近的交易有望在2030年帶進超過200億美元的總銷售。

這也顯示輝瑞在新冠疫情即將告終、部分暢銷藥面臨學名藥的激烈競爭之際，撒下靠新冠疫苗與療程所賺得的大把銀子布局新機會，並且彰顯大藥廠仍願意、也有火力追求併購。法國賽諾菲（Sanofi）13日以29億美元買下Provention Bio；Cinven提議私有化醫療診斷商Synlab。醫療保健公司CVS Health上月以106億美元收購Oak Street健康公司，是今年至今第二大併購案。

不過，這樁交易可能面臨聯邦貿易委員會（FTC）的嚴格審視。一些分析師認為，輝瑞和Seagen合併不太可能招致FTC的負面反應，因為兩者產品重疊不大，但Needham分析師費蒂亞認為，這兩家公司在膀胱癌療程的重疊，可能引發FTC關注。

輝瑞 癌症 營收

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