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投資人搶進現金 貨幣基金創新高

財經新聞組／綜合報導

美國商銀全球研究部表示，由於短期利率飆升，促使投資人湧入現金，投資於美國貨幣市場基金的資產今年已達4.9兆元的歷史新高。

貨幣市場基金主要投資於高流動性的短期工具，例如現金和短期債務證券。

美國商銀表示，今年至今，投資人已將1920億元投入現金，截至8日的一周新增了181億元。一周前投入現金的額度達681億元，為2020年疫情最嚴重時期以來的最高金額。

市場對Fed進一步升息的預期推高了美國債券殖利率，也令貨幣市場基金更具吸引力。6個月期美國國庫券殖利率7日曾達5.34%，為2006年以來最高水平。

至於其他資金流向，報告指出，當周有82億元資金流入債券型基金，5億元資金流出股票型基金，400萬元資金流出黃金。

根據美國商銀的數據，日本股票基金出現2018年4月以來最大資金流出量，達30億元。雖然最近幾周日本股市一直受到外國投資人的青睞，但情況似乎出現了逆轉。

美國商銀還警告，全球利率的快速上升以及進一步升息的市場定價，已經產生所謂的「3月崩盤氛圍」。

該行在報告中指出，「引發政策恐慌和Fed結束緊縮政策以推動系統性去槓桿化事件的催化劑太多，投資人者必須當下立刻準備好將現金列為最主要的資產組合，因這些資產在高通膨時代表現出色。」

美國商銀表示，除非2月就業數據疲軟，否則這些「氛圍」可能會更加惡化。

金融市場壓力的最新代表跡象是9日和10日全球銀行股大幅下挫，因以新創科技企業為主要貸款對象的Silicon Valley Bank，被迫籌集資金以支撐它的資產負債表。（財經新聞組）

投資 殖利率 貨幣

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