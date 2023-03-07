奧馳亞收購NJOY 退出Juul

奧馳亞集團(Altria Group Inc)將以約27.5億元現金收購電子菸新創公司NJOY Holdings Inc。這是這家萬寶路香菸製造商在投資 Juul損失數十億元後，對這塊快速成長市場的最新賭注。奧馳亞將用截至12月31日價值2.5億元的Juul Labs Inc的投資，換取NJOY的某些加熱菸草知識產權。

星巴克 將在英開百家新門市

星巴克今年將在英國 開設100 家新咖啡門市，因為雖然經濟前景黯淡，但該國對香草拿鐵、冰鎮濃縮咖啡和香蕉焦糖鬆餅的胃口仍在增加。星巴克英國銷售額去年成長 37%，超過疫情前水平。今年將在英國投資約3000萬英鎊，用於資助開設新店和翻新現有的1000多家商店。

Lordstown上季虧損擴大

電動車製造商Lordstown Motors第4季虧損擴大，因生產成本陷入苦苦掙扎，未能實現Endurance皮卡車的交車目標。截至12月31日當季淨虧損1.023億元，而去年同期為虧損8120萬元。其中還包括3650萬元的減值費用，主要是由於股價下跌所致。現金餘額為1.214億元，低於上季底的1.542億元。

Libor升破5% 逾15年首見

全球主要放貸指標3個月期倫敦美元同業拆借利率(Libor)升破5%大關，為逾15年來首見。Libor上漲2.4個基點至5.008%，為2007年12月以來最高水平。融資壓力指標Libor與隔夜指數掉期(OIS)的利差，從前一交易日的1.7個基點擴大至3.2個基點。

Bath & Body Works新增董事

Bath & Body Works Inc任命資深財務主管昆恩(Thomas Kuhn)為新董事，結束億萬富翁投資客羅伊伯(Daniel Loeb)旗下對沖基金Third Point對董事會的潛在挑戰。該公司發表聲明表示，作為律師和前銀行家的昆恩將於本周末作為第三位新人加入董事會，並由Third Point推薦。

諾福克安裝探測器防軸承過熱

諾福克南方公司(Norfolk Southern Corp)(NSC-US)計畫在其軌道上安裝約200個探測器，以幫助識別過熱軸承，因為該公司在俄亥俄州發生火車出軌事故後遭到嚴厲抨擊，指責車禍造成空氣和水中充滿有毒物質。該公司正在評估熱軸承探測器之間的距離，可能在平均每13.9英里距離安放。