花旗認列1.9億元俄國損失

花旗集團表示，截至去年年底，預計將有1.9億元的成本與縮減其俄羅斯消費者和機構銀行業務相關。該公司在監管文件中表示將在2024年之前提列這些費用。近兩年前，花旗宣布退出俄羅斯的零售業務；在俄羅斯入侵烏克蘭後，更擴大退出範圍，納入當地商業銀行部門，預計費用約1.7億元。

歐盟 將對博通收購案提警告

知情人士透露，美國晶片製造商博通將在未來幾周內收到歐盟反壟斷警告，認為其擬以610億元收購雲端計算公司VMware可能產生反競爭影響。歐盟委員會去年12月展開調查，認為去年宣布的這筆交易將允許博通限制與VMware軟體互動的某些硬體組件的市場競爭。

傳推特 再裁員 多為工程師

根據《Information》報導，推特在25日再解雇了數十名員工，這至少是自馬斯克自10月下旬接掌管這家社交網絡以來的第八輪裁員。報導指出，這波裁員影響許多工程團隊，包括那些支持廣告技術、主要推特應用程式以及保持推特系統正常運作的基礎設施團隊。

特斯拉柏林廠單周產量達標

特斯拉柏林超級工廠達成一個新的里程碑，該廠上周Model Y單周產量達到4000輛，自去年10月以來成長了一倍。隨著柏林廠Model Y單周產量達到4000輛，年產量可望達到20.8萬輛。柏林廠和德州廠的啟用僅相隔幾周，代明德州廠Model Y產量也可望在不久的將來達到每周4000輛。

Fisker訂單增加 產量不變

電動車新創公司Fisker Inc宣布其運動型多用途車Ocean的訂單增加，並維持今年的產量預期；Fisker表示，截至2023年2月24日，Ocean首款車型的預訂量從2022年10月31日的6.2萬輛增加到6.5萬輛。該公司重申2023年產量4.24萬輛目標不變，但將取決於供應鏈交貨和認證時程。

1月耐久財訂單低於預期

商務部表示，1月耐久財訂單環比成長0.6%，低於預期，且過去3個月中有2個月下降。主受運輸設備訂單急劇下降13.3%的影響，關鍵就是波音公司的訂單下跌54.6%。不含運輸部門的耐久財訂單遠超出預期。資本財訂單也下降；不含飛機的資本財訂單成長0.8%，扭轉12月下跌0.3%的趨勢。