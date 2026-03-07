號角吹起 三月跨過太平洋

川普的國情咨文 報告長達一小時40分鐘，過程高潮迭起，像吹起進軍的號角，鼓舞美國人民信心。

川普稱自己為美國人民做事而非為非法移民，要出席會議人士如同意他的做法請起立。民主黨反對人士不敢站起來，表情尷尬。川普這一招，奚落民主黨，報了裴洛西 上次撕毀川普國情咨文一箭之仇。

川普頌讃活捉馬杜洛一役戰鬥英雄，尤其那位直升機機師，腿部多處槍傷，血流如注，終於將載有馬杜洛直升機安全返航。對美國軍人的崇敬，即場授予美國軍人最高國會獎章，獎勵軍人愛國精神。

隨著美國男女冰球世界冠軍的進入國會殿堂，氣勢升到最高點。擊敗加拿大冰球一役，美國是冬季奧運勝利者。與NBA職籃冠軍曾婉拒上屆川普白宮的邀請，不可同日而語。

國內經濟逐步改善，通膨降至1.7%新低，年利率降至6%以下，汽油每加侖2.31美元。股市連創53次新高，全球有18萬億投資資金湧入美國，經濟前景一片光明（順便為加州居民伸寃，加州汽油價格近期止跌反升）。

國內治安大有改善，犯罪率降到低水平。芬太尼罪案下降56%。非法移民已被堵無法進入美國。但要驅逐已入境1400萭移民確是件不容易工作，但首先要趕走罪案在身的非法移民，對家庭團聚和兒童學生多點照顧。

據CNN民調顯示川普的滿意度增至64%，而CBS則是75%。照目前走勢看，今年11月中期選舉，川普應該看高一線。

美國高院大法官們對川普關稅案作出不利的裁決，暫時會影響該政策的實施，但川普可以利用其他關稅措施作出彌補和修正。

2月28日美以終於宣布向伊朗 開戰，以色列的精準打擊團滅伊朗逾40位高層人物，美國兩個航母戰鬥群和幾百架最現代化戰機開始轟炸伊朗軍事政府目標和核設施，川普希望伊朗人民能珍惜此次難得機會，推翻邪惡神權暴力政府，讓伊朗重現昔日波斯文明的輝煌。

3月川普訪問中國，習近平面臨執政14年來最惡劣的環境，政治局面矛盾重重，經濟蕭條，民心盡失。佔了上風的川普必會把握機會，令中國作出必要的改變。套用上世紀50年代抗美援朝樂曲為川普訪華送行：「雄糾糾氣昂昂，跨過太平洋」，川普一定會當個世界的好領袖。