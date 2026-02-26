拒絕川普的「軟性獨裁」國情咨文淪宣傳秀

川普 的國情咨文 果然又長又臭，他本人早已預告演說將會很長，但內容在哪？

川普的國情咨文內容一半是運動員進場、宣布大家幾年前就知道的2028奧運（彷彿那也是他的功勞），又狂發勳章；川普毫不掩飾說也想頒勳章給自己，完全不怕因為諾貝爾和平獎事件引發的連串國際笑柄。

另一半則反覆了他在國家早餐祈禱會和聯合國大會等場合老調重彈多次的謊言和廢話，例如謊稱物價下跌、自褒炒作股市、經濟形勢大好、美國是世界上最熱門國家、他平息8場戰爭、2020年他選輸是被左派竊取（所以他已超越憲法當了第3任美國總統？）又指責在野的民主黨是瘋子等等；但大家都聽膩了那些數據遭媒體查核打臉的自賣自誇，所以其民調持續下跌，支持度降到3成多，且18到29歲美國年輕人僅29%支持川普、26%支持共和黨，也僅有30%成年輕選民相信他們經濟狀況比父母那輩好。

從美國國內微觀角度看，選民急著要確定說法的，例如「淫魔」艾普斯坦檔案、物價持續飛漲、聯邦蒙面幹員在明尼蘇達州槍殺無辜老百姓等事件，川普若非一字不提就是輕描淡寫。針對全球性議題，綁架了委內瑞拉總統、殺害幾百名委內瑞拉人，竟然自誇美國掠奪委內瑞拉超過8000萬桶原油、當成重大政績。現在計畫攻擊伊朗，絲毫不顧中東亂局會帶來又一波通膨風險，一旦關鍵石油出口通道被干擾，全球原油價格勢必飆升。

從台灣角度看，對於日前才被美國最高法院宣布違法違憲的關稅 案，川普除了堅持課徵把手伸進美國選民口袋裡的進口稅，仍不願透過國會審議，使他熱愛的「關稅經濟理論」取得合法基礎。此種顢頇自大，以為自己凌駕法律、凌駕國會的獨裁心態，徹底玷汙了美國「民主前輩」的名聲。

我們無須急著讚揚美國最高法院的保守派大法官，他們之所以裁定川普關稅政策逾越總統職權，是了解到川普總有一天會下台，擔憂民主黨再度執政後也有樣學樣、獨攬大權，反而令共和黨遭殃，所以預先畫一條紅線確保權力分立原則，因此重申課徵關稅並非總統權力。

這卻也是弔詭之處，因為既然憲法明定國會的權力，那麼除了關稅及箭在弦上的伊朗戰爭，川普也無權自行決定取消國會已授權撥款的資金；如美國國際開發署資金，或遭他扣留的哈佛、哥倫比亞大學、公共衛生領域的資金，以及他削減的眾多「藍州」應該拿到的聯邦款項。當然川普不理會這些，國情咨文也不提供答案，因為川普不想權力被限制，亦從未表現出對憲法、國會、法制的基本尊重。

整場國情咨文人們只看到西裝革履的掌權者在媒體前精心擘畫形象、宣揚國族主義敘事、利用資訊傳播來打選戰；整場演說意在慫恿基本盤支持者，卻把其他人民當作不存在的雜質或廢物。此種「軟性獨裁」最令有識者心驚，也難怪3月最後一個周末，又將迎來全球再次串聯的「無王日大遊行」，對現代極權君主說不！

（本文取自2月27日聯合報民意論壇，作者為為教師）