美國在1776年創國之後，便受到上天庇佑， 短短72年領土便增加了一倍多，在1848年與墨西哥之戰，半買半搶，土地翻了倍，本來美國土地只有大西洋海岸，結果土地延伸到太平洋，讓美國國土可以從大西洋通到太平洋。又過了19年，1867年，北邊原屬沙俄的阿拉斯加廉價賣給了美國，阿拉斯加豐富的金礦與石油讓美國有足夠資本當起老大。不到30年，1898年，夏威夷又歸屬美國，讓美國勢力達到太平洋彼岸，足夠條件讓美國在第二次世界大戰中扮演了世界救主。

戰後美國以金錢、物質、人力資源幫助被戰爭摧毀的國家，這也包括台灣。戰後，國民黨1949年退到台灣的時候，台灣破碎不堪，人民年均所得僅僅相當於916美元，為幫助台灣經濟發展，1951-1965年間美國援助台灣每年一億美元，成為今日經濟穩定的台灣，功不可沒的點滴之恩。

美國為正義而戰，上帝也在後面幫忙，當然美國也享盡二戰後各國百廢待舉，世界經濟恢復之利。1945-1960年是美國國勢之最高峰，這在易經64卦相當於「大有」卦（大有就是大大的擁有的意思）。為何美國會「大有」，因美國一向慷慨包容，接納外來移民，平等對待，做到了「同人」（同人就是不歧視 、一視同仁的意思），美國是第一個把不分種族等級制度，不分膚色一律平等放在憲法的國家，也是世界各國中第一個宣布解放黑奴的國家。美國也是在八國聯軍聯合欺負中國並無理索取庚子賠款的國家中，第一個提出並實行把賠款用來興建清華大學，建議與其「處罰」不如「教育」中國人。美國國內許多州長、市長、政府要員都是外國生的。這在易經64卦，這就是做到「同人」，做到「同人」必然會「大有」。

然近幾十年來，美國長期爭戰、養兵，國內人民又悠遊慣養，不願做廉價苦工，仰賴政府工會優厚福利，漸漸的美國不再慷慨包容、不再「同人」，反而排外、歧視異族，視外國人尤其非法移民 為「寄生蟲」而且強制排除，這自然就失去「大有」的格局。

美國能夠再次偉大嗎？當然可以，就是美國必須效法諸位開國元勳先賢的大同思維，千萬不要自我封鎖、排除異己，許多川普 競選時喊出的民粹主義必須此一時彼一時，必須放棄之，繼續實行「同人」的胸襟，才能「大有」，實行「無妄」才能「大蓄」。

未來兩年丙午、丁未，歷史上合稱為「赤馬紅羊劫」年， 對美國而言，談不上傳統意義上的大吉，因為川普的政策如同猛火，雖然能快速煮熟飯，但也容易燒焦鍋底，美國最偉大的地方在它的軟實力而不是硬拳頭，況且自然界，凡物過旺則衰，可不慎乎。